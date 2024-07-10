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謝京穎婚後首露面放閃！　手上「瘀青留痕」書偉一看直男反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情放大絕，謝京穎飾演的瘋魔林安琪，竟然綁架婆婆杜清玉（賴芊合飾）跟嫂嫂何愛嘉（吳婉君飾），引發觀眾的怒火。今（10）日劇組舉辦茶敘，謝京穎在婚後首度公開露面，也甜蜜公開了婚後生活。

▲傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

謝京穎在《愛的榮耀》角色太瘋，劇中跟吳婉君、許仁杰有不少對手戲，常常演完回家就發現手上多了很多瘀青，沒想到老公張書偉看到傷痕第一反應竟然不是心疼安慰，而是霸氣說道「不要再讓我看到這種東西了」，直男回應讓她哭笑不得。

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▲謝京穎出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝京穎出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，謝京穎進一步透露，其實張書偉說完「不要再讓我看到這種東西（瘀青）了」後，就趕快幫她呼呼，接著相當實際地傳授她動作戲的秘訣，希望她能夠好好保護自己，身上不會再出現傷痕。

▲謝京穎出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝京穎出席《愛的榮耀》茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，謝京穎也甜蜜公開婚後生活，坦言夫妻倆都會在家一起收看《愛的榮耀》，老公大讚她「不錯喔，很瘋喔！」更會在看戲時同步在旁邊演繹她的角色，更喊出「有沒有在看我」，私下新婚日常相當逗趣。此外，謝京穎也強調目前沒有懷孕，因為小倆口都很忙碌，而自己也還想好好享受夫妻生活，因此做人計畫暫緩中。

▲▼ 謝京穎婚禮隔天連拍10小時八點檔。（圖／民視提供）

▲ 謝京穎跟書偉剛結婚。（圖／民視提供）

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謝京穎, 愛的榮耀, 書偉

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