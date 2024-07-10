「人間芭比」蝶香傲人上圍太不科學！　網全看暈她卻認：很困擾

記者蔡琛儀／台北報導

從《菱格世代DD52》冠軍女團出身並單飛的蝶香Rebaecca，之前在IG上扮成芭比的短影音瀏覽次數高達66萬，被封為「人間芭比」，好身材更是引來網友紛紛留言直呼：「好暈。」

▲▼蝶香擁有傲人上圍。（圖／踢帕娛樂提供）

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作風洋派的她並不在乎大家將目光焦點集中在她的身材上，因為她認為那是自己身體的一部分，身材能獲得欣賞並非一件壞事。但其實她傲人的胸圍一直都是她的困擾，出道之初就曾因衣服尺寸難以搭配，容易顯得老氣。

蝶香在《聲林之王2》就展現出獨特的慵懶嗓音，而後更在女團時期成為隊內的歌唱擔當，近日蝶香更與大師級攝影師林炳存合作，拍攝當天，她不科學的比例卻讓服裝師和攝影師都十分頭疼，讓蝶香印象深刻的是造型師直接在她身上用紗布縫了幾針，就做出了屬於她獨一無二的裙子，「我也非常榮幸和享受能作為優秀造型師和妝髮師們的畫布，讓他們在我身上盡情發揮創意。」

▲▼蝶香和林炳存合作拍攝攝影作品。（圖／林炳存提供）

其實早在蝶香五歲的時候，就有跟林炳存老師合作過，她坦言是一個很特別的緣分，這次的合作就好像是與五歲的自己重逢一樣。此次與林炳存大師的合作主旨是純粹的時尚美感，不走以往性感裸露的路線卻讓人眼前一亮，完成的攝影成品讓蝶香直呼：「要多存錢給林大師拍！」目前，蝶香人在美國洛杉磯醞釀她的新單曲，她也期許自己能夠成為像Dua Lipa那樣的歌手。