布萊德彼特罕放閃小26歲新女友！　傳有意組建家庭「生育計畫曝光」

記者黃皓瑋／綜合報導

60歲的好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt），2022年底與小他26歲，擔任珠寶品牌副總裁的伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）傳出戀情，2人平時作風相當低調，鮮少一起露面，不過日前卻罕見手牽手出席賽車比賽，引發關注。另一方面，他們也被傳出有意建立家庭，而且希望「至少生2胎」。

▲布萊德彼特罕見放閃女友。（圖／達志影像）



布萊德彼特主演、監製的電影《F1》預計於明年6月上映，日前F1賽車「英國大獎賽」展開，他也親臨現場為新作宣傳，同行的還有他的女友伊恩斯德拉蒙，2人更罕見公開放閃，十指緊扣穿梭在人群當中，成為全場焦點。

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▲布萊德彼特新作《F1》。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）



布萊德彼特與女友對這段戀情都相當低調，2人交往細節鮮少曝光，不過據外媒《In Touch》報導，有知情人士透露，布萊德彼特與伊恩斯德拉蒙如今有意一起組建家庭，並希望可以生下2到3個小孩，知情人士也指出，過去曾領養3名子女的布萊德彼特表示，如果女友願意的話，他也打算再領養孩子。

其實布萊德彼特與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），一同育有6名子女，其中有3人為養子女、另外3人則是他們親生。不過他近年多次被爆出親子失和，包含與2名養子零互動、親生女兒希洛（Shiloh）將姓氏「裘莉彼特（Jolie-Pitt）」中的彼特去掉，以及6個孩子不跟他一起過父親節等等，也傳出他對此相當沮喪。

▲布萊德彼特女兒希洛（右）傳出申請去掉父親姓氏。（圖／達志影像）

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