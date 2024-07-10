王齊麟緊牽啦啦隊女友　身差36公分「低頭對望」十元

記者顧齊祐／綜合報導

奧運羽球金牌國手王齊麟在4月大方認愛啦啦隊女友「十元」陳詩媛，兩人偶爾會在社群媒體上面放閃，9日王齊麟就在個人Instagram發布了一則影片，畫面中王齊麟緊握陳詩媛牽手走路，互動超甜蜜，讓粉絲紛紛暴動：「要被閃瞎了！」

▲王齊麟在Instagram高調放閃。（圖／翻攝自Instagram／@chilinwang）

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王齊麟4月大方承認與樂天啦啦隊女孩陳詩媛熱戀，兩人時不時會在個人社群平台放閃，9日王齊麟就在個人Instagram帳號上傳了一則影片，畫面裡兩人緊握彼此雙手，而陳詩媛則抬頭望向王齊麟，王齊麟也低頭微彎腰望著陳詩媛，擁有36公分差距的兩人，馬上顯示出「最萌身高差」，甜蜜的模樣閃瞎一票粉絲。

影片發布之後，馬上湧入網友紛紛留言，笑稱：「我的墨鏡呢」、「還以為你低頭是要親下去」、「是太閃導致影片畫素不足嗎」、「我明明在室內，怎麼還會有被閃瞎的問題」

▲王齊麟4月公開認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛。（圖／翻攝自threads／@chilinwang）

其實，陳詩媛3日也才在Instagram限時動態高調示愛，當時有粉絲提出說想看她和王齊麟放閃，她立刻大方曬出男友舉著十元應援毛巾的影片。兩人時常在社群平台秀出彼此幸福的模樣，讓粉絲都相當看好這對熱戀中的情侶。