王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大

記者劉宜庭／綜合報導

王子（邱勝翊）從《模范棒棒堂》發跡，出道至今邁入第18年，依舊維持凍齡帥氣外型，近日PO出創業10年前後的對比照，歲月幾乎沒在臉上留下痕跡，不僅讓眾人驚訝不已，更引來香港女星莊錠欣留言「只有我在長大…。」

▲王子10年前（右）、後（左）對比照。（圖／翻攝自王子IG）



王子10年前自創品牌，如今輪到親弟弟邱宇辰（毛弟）創業，他也加入宣傳照的拍攝力挺，同時不忘感謝粉絲與消費者：「謝謝你們給我們首賣第一天8位數的營業額，我們會更努力的做好產品的。」

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格外引人注意的是，王子發文同時，附上一張10年前後對比照，右邊是年輕時的模樣，紅色的髮型和稚嫩的臉龐，透出青春的活力與自信；左邊則是現在的他，髮型較短且自然，顯示出他現今的穩重、成熟氣質。

不過，王子在這2張照片中，臉上幾乎沒有歲月摧殘的痕跡，依舊維持緊緻凍齡模樣，引來網友驚呼「哇這是10天前拍的吧，男神不會老欸」、「是真的有吃防腐劑對不對」、「好帥，怎麼都沒變過的，請問今年是18歲嗎」、「你這10年怎麼都沒變啊」，面對莊錠欣感嘆「只有我在長大…」，他則嘴甜表示「妳是變女人味」。

▲王子在各領域都有亮眼成績。（圖／翻攝邱勝翊IG）