遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

記者黃皓瑋／綜合報導

名醫江坤俊近期遭指控性騷擾、疑似出軌，引發各界關注，他日前與妻子共同發聲，強調「家庭狀況一切良好」，也嚴正聲明「絕無性騷」，表示會對不實指控保留法律追訴權。不過隨著風波延燒，律師李怡貞近期也疑似被「抹黑成小三」，對象正是江坤俊醫師，讓她發文澄清，並直呼「我沒有吃那麼差耶」。

▲李怡貞自曝被抹黑成小三。（圖／翻攝Facebook／李怡貞）

▲江坤俊近期捲入桃色風波。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

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李怡貞昨（9日）在個人臉書粉專發文：「現在抹黑的手法推陳出新，直接把我的照片配標題誤導民眾耶，我現在是小三是不是？」原來近期有臉書貼文寫著「小三愛擺正宮姿態」，下方卻放著江坤俊的照片，以及李怡貞大翻白眼的自拍照，讓她直呼「欸，我沒有吃那麼差耶」。

貼文一出引發網友關注，不少人紛紛留言「這樣可以吉（告）了吧」、「敢弄律師，皮癢膩」，還有網友提問「這可以告什麼？」李怡貞則回應「誹謗啊，但是我看了是惡意操弄的粉專，懶得理，反正腦洞大開的人也不會是我TA（目標受眾）。」李怡貞也今早再度發文，表示「上次事務所被改名，這次我原地變小三」，自嘲「我就太白了需要被抹黑是不是⋯⋯」

▲江坤俊嚴正聲明「絕無性騷一事」。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）



另一方面，江坤俊昨日針對性騷擾相關指控，在臉書發佈聲明自清，除了強調「絕無性騷一事」，也透露已經向性平委員會說明事件前因後果，並且提交相關證據，呼籲媒體「不要再捕風捉影、刊載不實內容」。

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