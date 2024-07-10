ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

70歲陳盈潔腎衰竭又惡化！　親姊悲吐「再有危急就放手」：不讓她辛苦

記者田暐瑋／綜合報導

70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月，2023年8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫。音樂人許常德不忍家屬扛龐大醫藥費，籌辦音樂會募款，近日他透露陳盈潔最近狀況又變糟，住進加護病房，陳的姊姊不忍妹妹一直受苦，坦言：「如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了。」

▲ 歌壇大姐陳盈潔欠錢被告　現身批債主「不夠意思！」（圖／資料照／民視、中視提供）

▲歌壇大姐陳盈潔。（圖／資料照／民視、中視提供）

音樂人許常德9日在臉書分享陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會資訊，自從1年前開始籌辦至今，陳盈潔的狀況在經過醫療團隊的照顧和看護者的照護下一度好轉，給家人帶來了一線希望，然而，家屬透露陳盈潔這個月的狀況又惡化，住進了加護病房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳盈潔的姊姊在2個多月內瘦了20多公斤，難過表示自己是全世界最不能接受陳盈潔離世的人，但也已經做好打算，「如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了。」許常德也感謝所有曾經小額捐款的人，每一筆都是及時雨，「這本來就是很重要的一堂課，人人都要經歷的，我甚至覺得這堂課要及格，都要想辦法去找到滿足與感謝，沒有感謝和滿足，是沒能力放手的。」

▲▼陳盈潔入獄腎衰竭敗血症，入院半年病況曝。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

▲陳盈潔入獄腎衰竭敗血症，許常德一直給予協助。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

前AV女優上原亞衣　自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞

前AV女優上原亞衣　自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

「落日飛車」國國蘇美島完婚！　許光漢、宋柏緯男神賓客合體帥翻

「落日飛車」國國蘇美島完婚！　許光漢、宋柏緯男神賓客合體帥翻

劉德華上海開唱哭了！　驚見她披白紗登台...全場嗨翻

劉德華上海開唱哭了！　驚見她披白紗登台...全場嗨翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

前AV女優上原亞衣　自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳盈潔, 許常德

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡允潔遇親戚「情緒勒索借錢」　奪命連環Call+私訊…痛曝煎熬
  2. 70歲陳盈潔腎衰竭又惡化！　親姊悲吐「再有危急就放手」：不讓她辛苦
  3. 王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲
  4. 王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍
  5. 蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉
  6. 阿龔本渴望合作「生物股長」缺席夢碎！爆「車上遭團員痛斥」內幕
  7. 香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款
  8. 「落日飛車」國國蘇美島完婚！　許光漢、宋柏緯男神賓客合體帥翻
  9. 田中千繪「化身導遊」帶友遊台北！　獲讚感動喊：繼續做觀光大使
  10. 熱狗自曝「怒甩無聲麥克風」影片　認性格變了：現在看有點難為情

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366