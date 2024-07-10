70歲陳盈潔腎衰竭又惡化！　親姊悲吐「再有危急就放手」：不讓她辛苦

記者田暐瑋／綜合報導

70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月，2023年8月入獄後健康狀況急轉直下，同年10月突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫。音樂人許常德不忍家屬扛龐大醫藥費，籌辦音樂會募款，近日他透露陳盈潔最近狀況又變糟，住進加護病房，陳的姊姊不忍妹妹一直受苦，坦言：「如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了。」

▲歌壇大姐陳盈潔。（圖／資料照／民視、中視提供）



音樂人許常德9日在臉書分享陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會資訊，自從1年前開始籌辦至今，陳盈潔的狀況在經過醫療團隊的照顧和看護者的照護下一度好轉，給家人帶來了一線希望，然而，家屬透露陳盈潔這個月的狀況又惡化，住進了加護病房。

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陳盈潔的姊姊在2個多月內瘦了20多公斤，難過表示自己是全世界最不能接受陳盈潔離世的人，但也已經做好打算，「如果再有危急，不要再讓陳姐辛苦了。」許常德也感謝所有曾經小額捐款的人，每一筆都是及時雨，「這本來就是很重要的一堂課，人人都要經歷的，我甚至覺得這堂課要及格，都要想辦法去找到滿足與感謝，沒有感謝和滿足，是沒能力放手的。」

▲陳盈潔入獄腎衰竭敗血症，許常德一直給予協助。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

