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阿龔本渴望合作「生物股長」缺席夢碎！爆「車上遭團員痛斥」內幕

【蘇打綠杯葛金曲3】阿龔渴望合作「生物股長」　遭馨儀痛斥結局夢碎

▲林暐哲（前排中）一手打造出蘇打綠這個樂團，卻因版權糾紛，和團員從此撕破臉。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

阿龔儼然是蘇打綠與金曲鬧翻的最慘犧牲者，尤其「生物股長」在日本是重量級樂團，除了是紅白常客，也演唱許多動漫主題曲，其中就包括最知名的《火影忍者疾風傳》片頭曲〈青鳥〉。阿龔獲邀合作時，還興奮地不敢置信說「確定是找我嗎？」這也是他首度以個人身分出現在金曲獎，機會難得。

據悉，其實阿龔非常想演出，但在團進團出的鐵律下，只得放棄個人夢想，其中還發生了一個小插曲，在阿龔還在為演出苦惱、考慮，無法做出決定時，團員馨儀竟然就在保母車上喝斥阿龔「你就是不可以去金曲獎表演！」

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【蘇打綠杯葛金曲3】阿龔渴望合作「生物股長」　遭馨儀痛斥結局夢碎

▲蘇打綠一路從獨立樂團登至主流舞台，已經成為華語音樂天團。（圖／鏡週刊提供）

除了和馨儀一向文靜的形象有落差外，也可想見來自團內的壓力有多大，才衍生出後來阿龔被批放鳥團練、彩排，取消演出等事件。

更有消息傳出，其實典禮前的倒數幾天，製作單位根本聯絡不到阿龔，同時又得向日方做出交代，成為金曲獎典禮幕後最膽顫心驚的插曲。

▲▼【蘇打綠杯葛金曲4】馨儀要求阿龔不能出席金曲獎？　蘇打綠經紀人回應了

▲蘇打綠因〈蘑菇濃湯〉和金曲獎產生糾葛。（圖／翻攝自蘇打綠臉書）

蘇打綠阿龔因病無法出席金曲獎與日本夯團生物股長合作演出，但被掀出是因知悉典禮將表演〈蘑菇濃湯〉而選擇退出，且馨儀還要求阿龔不能出席。另外蘇打綠受邀頒獎，也以檔期為由婉拒，對於上述消息，蘇打綠經紀人葉玫君否認表示「假的」。

蘇打綠遭傳與本屆金曲獎鬧翻，本刊詢問蘇打綠經紀人葉玫君，她一聽到記者說起上述內容，便果斷回覆，「假的，這些都是不實的消息。」記者再問，有工作人員爆出阿龔拿醫美診所診斷書向典禮單位請假，葉玫君則稱，「是誰說的？我去問台視、去問文化部，他們都說沒有這樣說。」接著又稱，需要一些時間確認，再回應本刊。


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