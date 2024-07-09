比莉摺疊手機「斷了還能講電話」朋友傻眼！　周湯豪霸氣直接送大禮

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪日前和媽媽比莉一起到東京來場放鬆孝親之旅，母子倆走訪百年豬排店、築地市場、老字號涮涮鍋等，玩得不亦樂乎。此外他近日也接下手機代言，孝順的他更在第一時間已經送上一支新折疊手機給媽媽作為禮物，其實比莉多年前曾拿了一款摺疊手機，沒想到斷了她還可以一個當話筒一個當耳機講電話，驚呆一群好朋友。

▲周湯豪接下手機代言。（圖／motorola提供）

周湯豪身兼音樂人、導演多重身分，私下也會喜歡拿著手機拍攝影片來記錄生活、尋找靈感，他表示，喜歡自己掌鏡來拍攝不一樣的影片，一個人出門的時候真的就是帶大包小包器材，工作時常用手機看鏡位，可以快速又便利的確定畫面，全面掌握各種角度與拍攝視角，大讚這次新款手機完全能達到自己日常拍攝的多種需求。



周湯豪也透露，上半年忙著其他地區的巡演, 緊接著下半年工作滿檔，6月29日在香港音樂祭演出，感受香港歌迷滿滿的熱情，日前在花蓮夏戀嘉年華、台東熱氣球音樂節演出，除了很開心在花蓮跟大家碰面，他也有好好享用當地美食，喜歡走路和曬太陽的他， 很期待暑假的到來, 同時也正在準備新作品企劃與拍攝工作，已經迫不及待想趕緊與大家分享成品。