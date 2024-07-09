等了18年！《穿著Prada的惡魔》續集要拍了　外媒爆「3主角回歸進度」

記者田暐瑋／綜合報導

2006年上映的電影《穿著Prada的惡魔》由梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演，至今仍是經典。如今被指迪士尼將開拍續集，請來第一集的編劇艾琳執筆，也正與梅莉史翠普、艾蜜莉布朗討論回歸演出，但安海瑟薇的角色仍是未知數。

▲《穿著Prada的惡魔》被外媒指出確定開拍續集。（圖／翻攝自Instagram／ellesingapore 、annehathaway）



據外媒《Puck News》報導，迪士尼確定拍攝《穿著Prada的惡魔》續集，正在和編劇、導演、演員等人洽談續集事宜，原製片人溫迪費曼（英語：Wendy Finerman）將負責開發製作，請回首集編劇艾琳（Aline Brosh McKenna）執筆劇情，也正和首集導演大衛法蘭科（David Frankel）商討回歸事宜。

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據悉，梅莉史翠普將回歸飾演米蘭達（Miranda Priestly），艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也將繼續演出第一助理Emily，至於安海瑟薇（Anne Hathaway）是否會再次出演Andy一角則尚未確認。不過首集的製片人溫蒂（Wendy Finerman）和編劇艾琳（Aline Brosh McKenna）已確定回歸。

▲梅莉史翠普、艾蜜莉布朗跟安海瑟薇今年2月合體重現《穿著Prada的惡魔》。（圖／路透）



此外，劇情細節也隨之曝光，續集主要講述米蘭達面對曾經繁榮的雜誌出版業衰退，唯一能拯救她的人是前助理Emily，而Emily已成為一家豪華時尚集團的高層主管，米蘭達需要該品牌投資巨額廣告費，來證明自己依然是眾人追捧的對象。