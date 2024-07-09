晚安小雞獄中抱著阿鬧哭！曝31歲生日「這樣過」喊：好想念台灣

▲「晚安小雞」在柬國拍造假影片被判關2年。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

台灣網紅「晚安小雞」跟阿鬧日前因為在柬埔寨拍造假影片，2月中被判2年，如今是第5個月。昨（8）日深夜晚安小雞公開一封手寫信，曝他在獄中度過31歲生日，他跟同夥「阿鬧」相擁而泣，也透露對台灣的思念。

晚安小雞團隊在臉書貼手寫信，晚安小雞說，他在獄中生活5個月，每天都很忙，認識巴基斯坦、英國、俄羅斯人等，「其中我跟一位韓國人與英國人成為了好朋友，我們每天用英文對話，我用我的破英文徹底征服了他們，與其説征服，不如他們跟我求饒拜託別說了。」

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韓國哥問晚安小雞，在台灣有多少粉絲。小雞說，他的直播都是破萬人觀看，最高有5萬人。韓國哥回，「bull shit！」因為韓國網紅直播1萬人就是天花板了。小雞指出，「今非昔比，現在肯定少很多粉絲了，小雞可能都忘了穩定器怎麼拿了，都不知道還有之前的那種異於常人的膽量嗎，廢墟還敢去嗎。」

小雞指出，4月他跟阿鬧得到一塊麵包，在麵包寫生日快樂，畫上3根蠟燭吹了一下，「儀式感很重要，這將是我們最難忘的生日，許完後我們不禁相擁而泣，但我相信經過此事後我們出去後會更穩重，從男孩轉變男人只需一件事一秒鐘。」

小雞強調，他很想念台灣，想念小孩跟老婆，也想念火鍋跟控肉飯，「或許等小雞回去，你們會看到不一樣的我！」

▲晚安小雞在獄中寫的信。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

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