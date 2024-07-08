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快訊／高凌風兒寶弟酒駕遭逮！　金友莊發聲：是等代駕非酒駕

記者孟育民、葉文正／台北報導

葛兆恩（寶弟）是已故藝人高凌風的兒子，不料8日凌晨5時11分，遭警發現他酒駕，他向警方表示叫了代駕，但因為代駕找不到停車場，才會自己把車從停車場開出在路邊等候，警方施行酒測值高達0.61mg/L，訊後依公共危險罪嫌移送。稍早，媽媽金友莊也向《ETtoday星光雲》做出回應。

▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

▲寶弟遭警抓酒駕，金友莊回應了。（圖／民視提供）

金友莊表示：「我們都是社會小小螺絲釘，一刻都不能鬆懈，我們常互相提醒，往後還是要繼續嚴格監督。」她表示兒子沒有酒駕，是在等代駕：「等代駕歸等代駕，酒駕歸酒駕。我們老百姓要隨時更新法條，如果他酒駕，你們不會現在才知道！」

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▲已故藝人高凌風親兒寶弟酒後叫代駕卻酒駕遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲寶弟酒後叫代駕卻酒駕遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

還原當時，警員在場質疑寶弟「你把車開上來還停在紅線，為什麼不是代駕下去開車」，寶弟開賓士車酒駕違規事實明顯。信義警方呼籲民眾，酒後切勿駕駛車輛，雖然葛民僅將車駛離停車場，但不管車子開多遠，酒後駕車就是事實，民眾切莫心存僥倖而遭送辦。

對此，寶弟下午透過友人發聲：質疑警方辦案程序「我做錯事是事實、警詢中警方再三告誡，要求我在案件偵結前不得對外透露案情，但我才剛回到家、媒體已報導我酒駕新聞，到底是誰違反偵查不公開？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字

高凌風, 金友莊, 寶弟, 酒駕

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