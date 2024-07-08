馬力歐愛妻「大街擁抱陌生人」被抓包　一看照片崩潰！

記者黃庠棻／台北報導

最新台語輕喜劇《我的意外室友》本週迎來前所未有的盛大場面，劇情中李清怡（嚴正嵐飾）的哥哥李浩信（蔡昌憲飾）因投資失利欠下大筆債務，與房有成（姚淳耀飾）獨自前往廢棄工寮跟地下錢莊債主協調，就在協調失敗、債主準備動粗之時，李清怡、王雅惠（張寗飾）及熊賀住眾人竟一同現身出面救援。

▲《我的意外室友》（圖／華視、公視台語台提供）

提及與地下錢莊協調的戲碼，蔡昌憲笑說「最大的挑戰其實就是馬哥」，由於馬力歐的表情跟台詞實在太好笑，甚至還要演出不小心「跳樓」的畫面，讓大家紛紛「嘴角失守」忍不住笑出來，整場戲也多拍了好幾次才收工。馬力歐則回應，雖然劇情中出現不少叫囂場面，但由於是喜劇的關係，所以拍攝現場氛圍其實十分歡樂。至於「跳樓當下」會不會感到害怕？馬力歐則表示自己只有些微怕高，但因為現場高度並不算太高，所以拍攝起來沒有太大問題。

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▲《我的意外室友》（圖／華視、公視台語台提供）

雖然戲外搞笑，但飾演熊賀住店長黃建軍的馬力歐在戲裡卻沒有太幸運，原來是他被林麗春（楊麗音飾）偶然拍到愛妻與陌生人在大街上擁抱的照片，頓時感覺人生墜入谷底，沒了活下去的動力，腦中時不時出現想不開的念頭，害得熊賀住員工們各個擔心不已，只好輪流留守店內隨時注意店長狀況。

▲《我的意外室友》馬力歐疑似面臨愛妻出軌。（圖／華視、公視台語台提供）