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鹿希派當小老闆「意外濺血縫針」險出大包！罕落淚謝吳宗憲「父子對話曝光」

記者孟育民／專訪

吳宗憲2023年底砸2700萬買下台南老字號餐廳「老唐牛肉麵」，目前交由兒子鹿希派打理，鹿希派也沒讓人失望，親自南下學習手藝，如今已成為「小老闆」。他接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言一開始試營運時整個月都待在台南，更站在櫃檯接客，處理店內各種狀況，他不但不覺得累，反而心中更多的是感謝，「做餐廳跟做藝人不同，它是可以看到成績、進步，一步一腳印，以前當藝人只覺得大家都認得我很不錯，可是沒有往前，剛好憲哥把牛肉麵交到我手中，我從一開始的難以置信，到後來我已經對它很有想法，慢慢不是只為自己負責、把事情做好，你也要照顧到上班的朋友。」

▲▼鹿希派專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派接受《ETtoday星光雲》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

鹿希派表示一開始爸爸要他接手牛肉麵店，心裡是抗拒的，多次委婉推託，「憲哥一看就識破，他就有點不開心，給你機會又不把握，我們關係還陷入冰點。」巧的是，在錄《嗨！營業中》的時候吳宗憲驚喜現身，還吃了鹿希派製作的餐點，給予他高度評價，「錄完回到家，他馬上傳訊息說『你不是說你沒餐飲經驗，現在有了』，我就想說好啦，居然是家裡的事情就盡力而為。」

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在經營的過程中，他發現其實沒那麼容易，除了要了解店內各種大小事，還需要照顧客人、員工心情，他說自己還在學習，但一切都穩定成長中，也讓自己找到了人生方向。

▲▼鹿希派專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鹿希派從睜開眼睛就開始工作，但還是會分配時間休息。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

鹿希派說當時試營運結束從台南回家，才卸下一個月的疲憊，突然讓他有感而發，哭著傳訊息給爸爸，「我從來就跟憲哥父子關係比較硬，我那天晚上就真情流露，我就傳簡訊跟他說，『台南的事情我們目前還有一些狀況，總而言之謝謝爸爸給我這麼多』，我真的有這樣的感動，雖然一開始是被半推半就送上去，後來發現真的是件美好的事情。」

而吳宗憲則簡短回應：「應該的，所有細節把控好。」雖然兩人並未有太多互動，但他說：「我相信爸爸可以感受到我的感恩，我平常不太喜歡講這些，我就覺得尷尬、害羞。」

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派一開始排斥經營餐飲，只想專心做音樂。（圖／記者黃克翔攝）

他先前還在工作過程中發生意外，手掌遭鐵片刺入當場血濺當場，緊急送醫縫了5針，現在手上還留下疤痕，「我手上在噴血的時候，外面已經排滿人了，我就趕快抱著我的手，去旁邊的小醫院縫針，趕快再回去店裡，因為店裡人手缺乏，還好那天沒怎樣，不然就出包了。」如今店內人員已充足，未來還可能再徵人，接下來在台中也有計劃要開店，「也許營業時間拉長，可以有更多的促銷，有很多的創意。」

▲▼ 鹿希派專訪手受傷。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 鹿希派手受傷。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 鹿希派專訪手受傷。（圖／記者姜國輝攝）

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鹿希派.吳宗憲, 老唐牛肉麵, 吳姍儒

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