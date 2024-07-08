快訊／泫雅10月真的要結婚了！　公司證實：跟龍俊亨愛情修成正果

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神泫雅8日被爆即將與龍俊亨結婚，小倆口的婚宴辦在10月11日，韓媒一早消息震撼各界。隔了5個小時，泫雅公司 AT AREA稍早證實，「在每個辛苦的瞬間，成為彼此很大慰藉的龍俊亨，泫雅與他的愛情修成正果決定結婚了。」證實10月結婚。

泫雅公司聲明證實兩人將在10月結婚，「將會邀請雙方好友參與婚禮儀式，並展開新的人生，謝謝一直以溫暖視線支持著藝人的大家，身為藝人的泫雅，以及身為平凡人的泫雅、下了決心的泫雅，請大家給予她的未來祝福。」婚禮將以非公開方式進行。

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▲泫雅10月即將結婚。（圖／翻攝自泫雅Instagram）



根據韓媒報導，泫雅、龍俊亨已經在10月11日訂了三淸閣戶外韓屋的場地舉辦婚禮，他們在近日低調地向身邊的好友告知結婚消息，婚禮當天只會邀請雙方親朋好友到場同歡，為了保護賓客與兩人的隱私，兩人尋尋覓覓已久，最終才尋找到該場地。

更令人驚訝的是，泫雅、龍俊亨1月認愛後，便緊接著在春天簽下了婚禮場地合約，並正式開始著手準備結婚程序，公開戀愛短短不到7個月，兩人超高速從情人晉升為未婚夫妻，韓媒曝光結婚消息後，震驚不少粉絲。

泫雅公司聲明：

在每個辛苦的瞬間，成為彼此很大慰藉的龍俊亨，泫雅與他的愛情修成正果決定結婚了，10月將邀請雙方好友參與婚禮儀式，並展開新的人生。



謝謝一直以溫暖視線支持著藝人的大家，身為藝人的泫雅，以及身為平凡人的泫雅、做出重大決心的泫雅，請大家給予她的未來祝福。