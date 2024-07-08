《超人》三胞胎升學目標公開！民國要上名校KAIST、萬歲想完成爸爸夢想

文／妞新聞

一路看著他們長大的親媽、親爸粉們是不是百感交集呢？身為韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》中的「元祖家庭之一」，演員宋一國一家自2014年7月出演後，3個古靈精怪的小可愛成為「國民三胞胎」，轉眼睛已經暴風長成小少年了！近日驚喜登上由劉在錫、曹世鎬共同主持的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，光是預告釋出就引爆全網轟動啦！

全員變身長腿歐巴

爆料「全校最高TOP3在這」

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萬眾期待的節目本片終於正式播出啦！大韓、民國、萬歲一進棚就因為「超乎想像的身高」引爆轟動，才小學6年級就「全員抽高170CM UP」，忙內萬歲172CM、大韓173CM，夾在中間的民國反超哥哥成為最高的175CM，透露：「全校最高的TOP3都在這了！」完美遺傳到爸爸宋一國185CM、媽媽172CM的高個兒神基因，看來高中畢業真的會有如醫生預測的直破180CM！

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▲《超人回來了》三胞胎上節目引爆轟動。（圖／naver，下同）



三胞胎距離首次在《超人回來了》上亮相，已經時隔10年的光陰，當在節目中被問到對於上節目的記憶，萬歲回想：「除了拍攝期間吃過的餃子味道之外什麼都不記得了！」還強調是「排骨餡餃子」，意想不到的答案引發全場爆笑，吃貨屬性完全沒變啊！

三胞胎升學目標初公開

民國上名校、萬歲當藝術家？

明年就要升國中的三胞胎，終於也開始面臨「升學壓力」，當被問到將來的夢想時，充滿自由靈魂的萬歲透露：「我會以進入藝術學府弘益大學為目標努力」，還表示是想完成『爸爸以前的夢想』，確定不是在DISS自家父親重考的黑歷史嗎？

而曾在幼稚園畢業時擔綱「畢業生致詞代表」的學霸民國，接著發豪語表示想考進全球百大名校「韓國科學技術院KAIST」，不過他強調這並不是『夢想』，用小大人的口吻解釋：「這是現在社會的問題，好像不升學上大學就不行」，大韓則是還在生涯迷惘中，已經談到大學的話題，讓大票親媽、親爸粉再次感嘆：「時間不等人」、「小可愛們居然要國中了！」、「健康好好長大就可以了～」。

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