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有村架純暴瘦驚傳分手！　與小6歲男偶像高橋海人3年情斷

記者劉宜庭／綜合報導

日本女星有村架純去年底爆出戀情，傳出與男偶像高橋海人交往，怎料如今被周刊爆料，這段戀情已經在今年春天結束，3年戀情劃下句點，加上女方近日被發現身形暴瘦，令粉絲擔心又心疼不已。

▲有村架純暴瘦驚傳分手！　與小6歲男偶像高橋海人3年情斷。（圖／翻攝自有村架純IG）

▲有村架純暴瘦驚傳分手！　與小6歲男偶像高橋海人3年情斷。（圖／翻攝自有村架純IG）

▲有村架純暴瘦驚傳分手！　與小6歲男偶像高橋海人3年情斷。（圖／翻攝自有村架純IG）

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▲有村架純近期被指身形暴瘦。（圖／翻攝自有村架純IG）

有村架純近日被發現身形明顯消瘦，引發外界憂心，她則在5日發文回應：「在每天投入作品的過程中，消耗了很多卡路里。飲食方面按照自己的節奏進行，所以不用擔心。對不起，謝謝你們的關心。」

雖然有村架純稱是因為拍攝工作變瘦，但今（8日）日媒《女性自身》報導直指，她與高橋海人在今年春天經過討論後分手。有幕後工作人員指出，女方希望能在30歲結婚生子，但男方是傑尼斯（現改名：SMILE-UP.）偶像男團「King & Prince」的人氣成員，根本無法考慮結婚，「這些差異在兩人之間逐漸顯現出來。」

▲▼有村架純與小6歲「King & Prince」成員高橋海人戀愛，雙方公司沒否認兩人來往。（圖／翻攝自IG）

▲25歲男偶像高橋海人是「King & Prince」的人氣成員。（圖／翻攝自高橋海人IG）

有村架純現年31歲，在戲劇、主持圈都有亮眼表現，去年底爆出和小6歲的高橋海人交往3年，雙方因為戲劇日劇《姐姐的戀人》結識。對於緋聞，起初雙方經紀公司都沒有否認來往，「一起合作電視劇之後，有聽聞兩人交情很要好」，怎料，這項緋聞曝光後不久，2人就傳出分手消息。

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