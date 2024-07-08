蕭雅全坦承「對陳慕義發文不爽」！　深夜否認指控：我感謝演員

記者張筱涵／綜合報導

導演蕭雅全今（8日）深夜回應陳慕義的發文，前一天一覺醒來，看見爆滿的留言十分驚訝，接著先和家人一同去爬山，一邊思考是否要公開回應這件事情，最後也決定，既然被點名了，那也直白回應「沒有，我沒有不感謝演員，慕義哥，我感謝演員」，電影是全體合作的產物，需要很多人的付出和努力才能完成。

▲蕭雅全否認不感謝演員一事。（圖／記者李毓康攝）



蕭雅全進而表示，「被壓迫」的抗議通常用在「無選擇權者」身上，對他來說套用在「可自由參加的比賽」並不恰當，這也是他心中感到疙瘩的事。當他參加比賽未能獲勝時，可能會對評審感到不滿，但不會說自己被壓迫，因為一開始可以選擇不參賽，同時，他也會謹慎，避免揮舞的「反壓迫」大旗會因為濫用而變得廉價化。

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也因為這樣的態度，蕭雅全在不同場合說過很多次「享受比賽，但不當真」，把比賽當真就會是將肯定自己的權利交到別人手中，這句話他也有對陳慕義講過。

▲陳慕義和蕭雅全這次合作《老狐狸》。（圖／記者蕭采薇攝）



儘管對於陳慕義的發文感到不爽，但蕭雅全仍喜歡對方上台發表自己的想法：「回憶昨晚，我為所有入圍者高興，很多人第一次得獎，也很多人第一次面對失去，包括我們劇組的同事。昨天對他們來說，無論輸贏，都將成為未來生命中的曾經，就像去年金馬之於你我一樣。」

最後，對於陳慕義在貼文最後引用喬治歐威爾名句「那些認為藝術應該與政治無關的觀念，其本身就是一種政治態度」。蕭雅全表示「我選擇你扮演謝老闆，是因為你的才華，而非其他。我不審判任何人的性向，宗教，政治信仰」。

▲蕭雅全臉書全文。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭雅全）