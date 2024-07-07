林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄即將在7月10日推出日本版寫真集，先前已發文搶先公開封面照以及內部照的她，今（7）日再度透過社群PO出一張跪坐在床上的辣照，貼文曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚。

▲林襄公布寫真集內的照片。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

透過林襄分享的照片可見到，她把頭髮往上綁成包包頭，穿著一套成套的黑色蕾絲內衣，搭配藍色牛仔褲，對鏡頭露出嫵媚且充滿魅力的表情。林襄跪坐在白色的床單上，她將身體微微前傾，左手輕輕放在胸前，整體形象自信且不失性感。為此，林襄在文中透露，之所以將標題命名為「Kaoru-」，是因為這本寫真是以香水為主題的照片集，她希望能讓讀者覺得彼此很親近，這樣她會感到很開心。

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▲林襄日前公布寫真封面。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

事實上，林襄的日本版寫真集不僅登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，甚至還位居「新品排行榜」以及「心願排行榜」的第一名，透過她先前公開的寫真封面照可見到，她身穿淺藍色的蕾絲吊帶內衣，對鏡頭擺出帶有神秘感的表情。照片曝光後，立即掀起網友討論，不少人紛紛寫下「好香」、「漂亮」、「太辣」的稱讚留言。