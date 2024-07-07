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「啦啦隊正妹」林可遇怪攝影師！　公開2截圖傻眼喊：莫名其妙

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，最近她就透過threads發文附上兩張截圖透露，以前曾合作過的攝影師突然到她的貼文下留言，甚至還按她訊息一個生氣的表情符號。為此，林可無奈表示：「很莫名其妙。」

▲林可。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

▲林可平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

林可提到，這位曾經合作過的攝影師（現在可能已成為導演），在多年未聯絡的情況下，突然重新追蹤她的IG，並在她2021年的私訊中點了一個「怒」的表情符號。隨後，該攝影師甚至還在她的文章下留言：「被退的莫名其妙欸」，讓林可感到相當困惑，因此在對話中直言表示：「沒有在聯絡的，本身就可以退吧？」此話一出，對方就去把去年12月回覆限動的內容收回。
 

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▲林可。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

▲林可發文透露遇到奇怪的攝影師。（圖／翻攝自threads／dou95412）

林可進一步解釋，自己很少會去動好友區，除非對方是「真的不是很熟，又沒什麼交集」的朋友，她希望這番澄清能讓大家明白她的立場，避免誤解。最後，林可在文末表達對這位昔日合作夥伴的理解和祝福，希望對方只是當時心情不好，找人發洩情緒，「希望他以後都順心。」

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林可, 啦啦隊, Passion Sisters, 中信兄弟

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