IVE香港演唱會「撞77事變」遭出征！　陸網怒轟港粉：站起來追星

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團IVE近日正在跑世界巡迴演唱會，7日抵達香港站，卻遭許多大陸網友湧入相關消息貼文出征。起因為她們上先前的雙主打歌〈HEYA〉、〈Accendio〉MV中被指聲稱是韓國傳統元素的部分，是「竊取中國傳統文化」，還有疑似用山西大同煤礦萬人坑的畫面，被批評是娛樂化中華歷史傷痛，加上這次香港演唱會又訂在七七事變當天，更讓部分激進網友不滿開轟。

▲IVE近日忙於世界巡迴。（圖／翻攝IVE Instagram）

IVE演唱會的相關消息、影片底下，湧入許多大陸網友出征，氣憤寫下「想問問那些粉絲今天能聽到上空的警報聲嗎？」、「今天是7月7日七七事變啊」、「七七事變在香港跳heya」、「你們到底是何居心？把演唱會定在7月7號那天」、「能站起來追星嗎我就問？」、「星船（指IVE經紀公司STARSHIP）臉都笑爛了吧，看來我們中國人真是好賺到爆炸」、「77盧溝橋事變了解一下」。

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▲香港演唱會相關貼文底下遭出征。（圖／翻攝自微博）

此前，〈HEYA〉MV充滿了韓國傳統元素，隊長安兪真也公開介紹「從舞台到服裝，韓國傳統無處不在，我們是用韓國風格做的」、「帶有韓國美」等等，此舉惹怒大批中國大陸網友，指出MV中出現了許多祥雲紋、山水畫背景、中式繡花鞋、芭蕉扇、中國結、銅錢紋等元素，全都是中國傳統文化。

▲〈HEYA〉MV被指偷中國文化。（圖／翻攝自微博）

不久後，IVE的雙主打歌〈Accendio〉MV釋出，再度遭放大檢視，中國大陸網友直指MV用山西大同煤礦萬人坑的畫面，娛樂化中華歷史傷痛，還質疑香港演唱會定於7月7日（七七事變）是刻意的，引發中國大陸網友分成兩派激烈討論，有人認為太過敏感，同時也有許多人認同原PO看法，認為國家民族議題上本就應該嚴格檢視。

▲〈Accendio〉MV被批評用山西大同煤礦萬人坑的畫面。（圖／翻攝自微博）