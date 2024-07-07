謝忻「合照人民幣」遭出征！　發聲還原經過：我鄭重道歉

記者王靖淳／綜合報導

女星謝忻平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，日前才發文透露，她在香港超商結帳用人民幣，而遭後方排隊的男子爆粗口，後來自己也拉高分貝罵回去，未料事後卻遭出征。為此，謝忻今（7）日再度發文還原事件經過，同時也在文中表示：「我道歉，鄭重道歉。」

▲謝忻會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻表示，她將前篇文章中的照片換成自己在M+博物館拍的照片，同時也表示，若之前那張手持人民幣（RMB）的照片讓任何香港朋友感到不適，她深感抱歉。她進一步澄清，那張照片並非事前拍攝，更不是在事發當下拍的，而是在參觀完M+博物館後，準備搭車回機場時，又再次經過那家便利店才拍的。

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▲謝忻發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻解釋，之所以會和人民幣合照，是因為「這一生從沒這樣被陌生人當眾用F-word辱罵過」，她單純想與這段經歷的「元凶」合照。對於此次的爭議，謝忻坦言，無論照片背後情境如何，那些對她或人民幣背後象徵的一切感到憤怒的人，依然會繼續批評，「一張照片大家就各取所需，各自代入，各自投射，各自宣洩。」表示有時雖會懷疑言論自由的界限，但她認為這就是言論自由的本質。

▲謝忻日前PO出一張手拿人民幣的照片。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

事實上，謝忻日前發文透露與家人飛往土耳其旅行，在香港轉機的空檔到超商買水，由於當下人民幣有限，所以她就詢問店員能否使用，後來獲得對方的同意後，排隊在她後方的一名中年男子，卻突然對她暴怒開罵髒話，讓謝忻氣得罵回去。未料，該陌生男子又再度從店外折返，對謝忻一陣F-word連發。為此，謝忻無奈表示：「我不知道經店家同意使用人民幣也可以引起這麼大的反感，也不知道是否因適逢7月1日觸動了某些人的敏感情緒。」