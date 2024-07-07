乃木坂46高山一實宣布結婚！　七夕報喜嫁猜謎YTR…聲明被疑藏玄機

記者劉宜庭／綜合報導

高山一實除了是作家，也曾是日本女團「乃木坂46」成員，今（7月7日）是當地的七夕，凌晨無預警宣布與YTR兼作家「QuizKnock」（福良拳 ，ふくらP）結婚，突如其來的喜訊震驚大票粉絲，在日網掀起極高討論度。

▲高山一實宣布與QuizKnock結婚。（圖／翻攝自高山一實IG、QuizKnock X）



高山一實今凌晨透過IG宣布結婚，對象是QuizKnock，形容男方是一位擅長找出正確答案的人，「和他在一起，每天都很開心。今後的人生中，我們會珍惜笑容，將困難轉化為力量，一起走下去。」她希望眾人能夠溫暖的守護他們，「那將是我最大的幸福。」

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格外引人注意的是，由於高山一實和QuizKnock過去常在《阿Q猜謎王》同台，加上雙方聲明邊框分別有直線和圓點，引發部分網友瘋猜是否藏有謎題。

▲夫妻倆結婚聲明被粉絲猜測是否藏有謎題。（圖／翻攝自高山一實IG、QuizKnock X）