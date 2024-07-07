南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，和朋友猜拳「輸一次脫一件」，過程中，她願賭服輸，還因此在南投萬豐隧道脫到只剩內衣褲！

▲胡文英猜拳輸了脫衣服。（圖／翻攝自Threads／paulina550308）



照片中，可以看到胡文英放下一頭及腰長直髮，單穿一套印有白色花紋的內衣褲，完美包覆住豐滿胸部，纖細腰身和鉛筆腿在鏡頭前一覽無遺。

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▲胡文英脫到剩內衣褲。（圖／翻攝自Threads／paulina550308）



之所以穿得如此清涼，並非天氣炎熱的關係，胡文英解釋是因為和友人玩猜拳「輸一次脫一件」，未料最後輸到上衣和褲子都脫光了，「不能再輸啦！」

▲胡文英在隧道辣露好身材。（圖／翻攝自Threads／paulina550308）



胡文英附上哭笑不得的表情符號求情，「再輸下去警察要來吹嗶嗶嗶！要逼死誰蛤！」而這組在南投萬豐隧道拍攝的辣照，目前已吸引破千人按讚。

胡文英Threads全文：

願賭服輸

猜拳輸一次脫一件

輸到脫褲子（台語）

不能再輸啦

再輸下去警察要來吹嗶嗶嗶

要逼死誰蛤

#南投萬豐隧道