《阿凡達》尊蘭度離世！享壽63歲　柔伊莎達娜：極大的打擊

記者張筱涵／綜合報導

著名製片人尊蘭度（Jon Landau）6日（洛杉磯時間）辭世，享壽63歲，令許多影迷相當痛心，許多與他合作過的人也都表達了哀悼之意。

▲尊蘭度離世，享壽63歲。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，尊蘭度家人對外透露，尊蘭度已於6日離世，享壽63歲。他生前以和詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的合作而聞名，他們共同製作了包括《鐵達尼號》和《阿凡達》系列在內的多部賣座電影。此外，他的作品還包括《飛向太空》、《艾莉塔：戰鬥天使》、《親愛的，我把孩子縮小了》和《狄克崔西》。

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▲尊蘭度生前擔任過多部知名電影的製作人。（圖／翻攝自IMDb）



《阿凡達》系列的主演柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）在Instagram上分享了與蘭道的合影，哀痛寫道：「現在真的很難用言語來表達，你的離去讓我們感到極大的打擊，你的智慧和支持塑造了我們中的許多人，我們永遠心懷感激……你的遺產將繼續激勵和指引我們的旅程，安息吧，親愛的尊，你將被深深懷念。」

迪士尼娛樂公司聯合主席艾倫伯格曼（Alan Bergman）也發表聲明：「尊是一位具有遠見卓識的人，他的非凡才華和熱情讓一些最難忘的故事在大銀幕上呈現。他對電影業的卓越貢獻留下了深遠的影響，我們將深切懷念他，他是一位標誌性且成功的製片人，更是一個更好的人和真正的自然力量，激勵了他周圍的每一個人。」

《魔戒》導演彼得傑克森（Peter Jackson）和編劇法蘭華許（Fran Walsh）也發表了哀悼聲明：「我們代表整個Wētā FX團隊說，尊蘭度的逝世讓我們感到無比悲痛，尊不僅是電影業的重要人物，也是珍貴的合作者和朋友，尊對所從事項目的無比熱情將繼續激勵我們多年，我們對尊的家人和親友，以及詹姆斯卡麥隆和光影風暴娛樂團隊致以最深切的慰問。」