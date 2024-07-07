陳慕義轟導演「上台沒謝演員」！　再看《老狐狸》蕭雅全感言其實有

記者張筱涵／綜合報導

台北電影獎於6日圓滿落幕，電影《老狐狸》獲得五項大獎肯定。然而，演員陳慕義對此表示不滿，特別在最佳劇情片頒獎時表示「除了演員，其他部門都得了獎」。今日（7日）他再度發文，批評導演蕭雅全得獎時未向全劇演員表達感謝。但實際上，蕭雅全在獲獎致辭中提到：「這個獎與所有工作人員和演員共享。」

▲陳慕義6日在最佳劇情獎時，就曾上台說「除了演員，其他部門都得了獎」。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）



陳慕義今天早上發文，重提自己未被台北電影獎提名最佳男主角的經歷，並控訴評審存在政治考量。他指出導演蕭雅全曾表示「看了評審名單後不同意這件事與政治有關，這樣很不尊重電影節」。隨後，陳慕義談到6日《老狐狸》獲得五項大獎時，蕭雅全三次上台感謝各方：「抓著麥克風誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同事也『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的」。

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▲陳慕義。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）



然而，《老狐狸》於6日獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影和最佳造型設計五項大獎，外加觀眾票選獎和最佳海報，成為本屆最大贏家。導演蕭雅全在獲獎致辭中，其實有表示：「很幸運能參與《老狐狸》，這個獎與所有工作人員和演員共享。」

▲蕭雅全是《老狐狸》導演，並和詹毅文共同製作劇本。（圖／記者李毓康攝）

▼蕭雅全感言「這個獎與所有工作人員和演員共享」可從2:20:30起確認。（影片／取自YouTube／台北電影節 Taipei Film Festival，如遭刪除請見諒）