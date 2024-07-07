車銀優「白襯衫被潑濕」　緊貼肌膚透視好身材

記者顧齊祐／綜合報導

南韓男團ASTRO成員車銀優（차은우）日前參加知名潑水音樂節「WATERBOMB SEOUL 2024」，一身全白服裝遭潑濕，半透明衣服緊貼肌膚大顯好身材，引得全場粉絲尖叫連連，影片一出也迅速在網上瘋傳。

▲車銀優白色襯衫全濕，好身材若隱若現。（圖／翻攝自X／@CHAEUNWOO_offcl）

車銀優5日參加了南韓潑水音樂節WATERBOMB，不同於其他男偶像上身赤膊，他選擇以一身白色襯衫搭配白色長褲登場，上衣只扣上兩顆扣子的他，腹肌若隱若現，當他在舞台上表演歌曲時，白色衣物不斷遭撥水呈現半透明狀態，緊貼他的肌膚，展現出傲人好身材，讓現場氣氛嗨到最高點。

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自從公布車銀優即將參加WATERBOMB後，就讓許多粉絲相當期待能看到男神的濕身表演，而他也不負眾望讓現場觀眾大飽眼福。除了車銀優外，這次活動也是眾星雲集，7日還將會有TWICE娜璉、SHINee泰民、Jessi等藝人出場，讓粉絲相當期待。

▲車銀優出演南韓潑水音樂節WATERBOMB。（圖／翻攝自X／@CHAEUNWOO_offcl）

南韓盛大的潑水音樂節WATERBOMB，自2015年開始舉辦，每年都邀請許多知名偶像共襄盛舉，今年更將首度來台，在9月14、15日大佳河濱公園與粉絲濕身狂歡，讓大家都相當期待這次來台的演出陣容。