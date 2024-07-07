女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

▲鄭凱云承認過去被江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書、CTWANT提供）



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江坤俊爭議連環爆，先是疑似不倫護理師被拍到曝光，雖然事後透過經紀公司發聲明表示對方是來往比較熟識的同事，家庭狀況一切良好。之後又爆出曾性騷女營養師，主持的T台《健康2.0》因此停錄1個月，手上7支代言也恐遭廠商求償上千萬，昨更傳出他曾性騷內鬥該節目搭檔、女主播鄭凱云，T台事後發聲明證實曾召開性平會。而鄭凱云今早在社群發聲，對此，名嘴許聖梅氣炸發文，批江坤俊自以為是萬人迷。

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▲許聖梅砲轟江坤俊支持鄭凱云。（圖／CTWANT提供）



這位已婚知名外科醫師近年來手上代言不斷，不過近日卻爆出江坤俊約會護理師，讓愛家形象瞬間瓦解，雖然事發後夫妻倆共同發聲明否認這件事，但昨（5日）鄭凱云承認曾遭江坤俊騷擾，再度引起大眾的討論，名嘴許聖梅轉發主播鄭凱云承認性騷的新聞表示自己支持她。

許聖梅稍早發文並轉發主播鄭凱云承認被騷擾過的新聞，預告今天星期六晚上8點要在節目《危機女王》直播中聊江坤俊事件，「我們好好來談談廣告和媒體寵兒江P到底怎麼了」，並不忘補充「凱云，我支持妳」。

▲許聖梅氣炸發文，批江坤俊自以為是萬人迷。（圖／翻攝自許聖梅臉書）



有網友回，「等待今晚直播中……」，許聖梅表示，「看到新聞之後很生氣..原來..」，還有人表示，「希望所有人不要再有性騷別人的惡行.....」，許聖梅批評，「他竟然還有好多廣告在手上」，另有人感慨「有些人喔！只要一嚐到有點走紅的滋味，人就走樣了....敢騷擾當家主持人，這賊膽包天了」，許聖梅怒轟「以為自己是萬人迷了」。

江坤俊在T台主持《健康2.0》因為醜聞爆發後，目前已停錄一個月，手上7家代言也打算求償，隨即又傳出當年主持《健康2.0》與鄭凱云搭檔，兩人傳出內鬥，每次錄影時都搶著說話，工作人員常常覺得氣氛「怪怪的」，後來錄影方式便改為拆夥各自主持，《健康2.0》也從原本一週錄影2次變成一週錄影4次，如今再傳出江曾騷擾鄭凱云。

結果鄭凱云昨晚出面開第一槍證實曾被他性騷內鬥，事件愈燒愈烈。對此，TVBS透過聲明證實，確實有收到性平申訴，「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境」。

CTWANT提醒您：

尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

許聖梅回應網友。（圖／翻攝自許聖梅臉書）

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