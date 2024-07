活動出意外！粉絲暴衝上前送禮　金秀賢嚇到阻止：妳這樣很危險⋯

記者吳睿慈/新北報導

男神金秀賢睽違9年登台,他6日林口體育館舉辦「EYES ON YOU」見面會,穿著米白色外套從舞台上現身,唱著《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉,帶領觀眾進入「白賢祐」的世界,全場聽得沈醉。除了秀出好歌喉,活動事前收集粉絲所寫的紙條,其中包含對他的告白以及問題,其中一題,粉絲承認「變心愛上別人」,他當場衝擊不已、幽默回答「原來是這種感覺」。然而,他善待粉絲,卻也有觀眾突然暴衝上前,他急制止「不能這樣,妳這樣很危險」,嚇壞所有人。

▲金秀賢見面會帶來歌曲演出。(圖/記者黃克翔攝)



金秀賢場上回答粉絲的紙條問題,親自挑選便利貼,其中有韓文也有中文,一名歌迷用韓文寫下「可以唱一段米津玄師〈Lemon〉嗎」,他雖然慌張,先是婉拒「樂隊大哥不在台上」,沒想到觀眾的熱情成功喚出樂隊上台,他笑著答應表示「大哥們都上台了,那我就不能只隨便唱唱一兩句了」。

還有一位粉絲用中文幽默表示「我曾經變心愛上別人」,主持人並未把後半段訊息唸出來,但金秀賢表情衝擊,爆笑回答:「大概去過了上千個活動,今天是第一次(聽到粉絲說變心),原來是這種感覺。」非常真實的心得感想,逗得全場笑出來。

▲▼金秀賢與粉絲互動連連,不時打招呼。(圖/記者黃克翔攝)



見面會上,他抽出數名粉絲一起玩遊戲,再度展現呆萌魅力,在後方大喊為粉絲應援加油,場面逗趣,在把觀眾送下台後,他也安排隔空合照環節,一共隨機抽出10人,有些觀眾看到自己在螢幕上與偶像同框嚇到僵住,粉絲的反應也極度可愛。

▲▼粉絲突然暴衝上前,金秀賢嚇到阻止「這樣子危險」。(圖/記者黃克翔攝)



金秀賢把見面會變成演唱會,帶來首首經典老歌〈Wherever You Will Go〉、〈Someone You Loved〉,然而就在他準備唱〈All of me〉以前,突然有一名觀眾暴衝上前送花,他驚訝急制止:「你不能這樣,這樣很危險⋯。」他試圖緩頰氣氛還是收下了花,並看向禮物表示「這個原來叫做薰衣草」,還逗趣地喊對方「英淑你還好嗎」,沒想到,又有人往上衝,他再度制止「不行,不行這樣」,緊急表示「我還要唱下一首歌」,請工作人員把禮物收走,突然的插曲引起一陣騷動。