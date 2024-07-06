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活動出意外！粉絲暴衝上前送禮　金秀賢嚇到阻止：妳這樣很危險⋯

記者吳睿慈／新北報導

男神金秀賢睽違9年登台，他6日林口體育館舉辦「EYES ON YOU」見面會，穿著米白色外套從舞台上現身，唱著《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉，帶領觀眾進入「白賢祐」的世界，全場聽得沈醉。除了秀出好歌喉，活動事前收集粉絲所寫的紙條，其中包含對他的告白以及問題，其中一題，粉絲承認「變心愛上別人」，他當場衝擊不已、幽默回答「原來是這種感覺」。然而，他善待粉絲，卻也有觀眾突然暴衝上前，他急制止「不能這樣，妳這樣很危險」，嚇壞所有人。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢見面會帶來歌曲演出。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢場上回答粉絲的紙條問題，親自挑選便利貼，其中有韓文也有中文，一名歌迷用韓文寫下「可以唱一段米津玄師〈Lemon〉嗎」，他雖然慌張，先是婉拒「樂隊大哥不在台上」，沒想到觀眾的熱情成功喚出樂隊上台，他笑著答應表示「大哥們都上台了，那我就不能只隨便唱唱一兩句了」。

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還有一位粉絲用中文幽默表示「我曾經變心愛上別人」，主持人並未把後半段訊息唸出來，但金秀賢表情衝擊，爆笑回答：「大概去過了上千個活動，今天是第一次（聽到粉絲說變心），原來是這種感覺。」非常真實的心得感想，逗得全場笑出來。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢與粉絲互動連連，不時打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢與粉絲互動連連，不時打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

見面會上，他抽出數名粉絲一起玩遊戲，再度展現呆萌魅力，在後方大喊為粉絲應援加油，場面逗趣，在把觀眾送下台後，他也安排隔空合照環節，一共隨機抽出10人，有些觀眾看到自己在螢幕上與偶像同框嚇到僵住，粉絲的反應也極度可愛。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼粉絲突然暴衝上前，金秀賢嚇到阻止「這樣子危險」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢把見面會變成演唱會，帶來首首經典老歌〈Wherever You Will Go〉、〈Someone You Loved〉，然而就在他準備唱〈All of me〉以前，突然有一名觀眾暴衝上前送花，他驚訝急制止：「你不能這樣，這樣很危險⋯。」他試圖緩頰氣氛還是收下了花，並看向禮物表示「這個原來叫做薰衣草」，還逗趣地喊對方「英淑你還好嗎」，沒想到，又有人往上衝，他再度制止「不行，不行這樣」，緊急表示「我還要唱下一首歌」，請工作人員把禮物收走，突然的插曲引起一陣騷動。

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金秀賢, 金秀賢見面會, 金秀賢7月6日

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