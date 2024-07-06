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寶弟帶娘出征尬文章　金友莊旗袍上身美呆

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》邀請到俞隆華跟文章演唱經典好歌《還好你還在》，好歌聲讓白冰冰忍不住感性跟搭檔陽帆告白說真的還好你還在，很適合老夫老妻一起聽，彼此鼓勵。

▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

當文章再演唱《三百六十五里路》，歌手郭忠祐、蔡佳麟、寶弟、陳曦、張志良、明亮、莊育典等人更一起大合唱，現場宛如大型KTV，氣勢磅礡，一起詮釋這首經典好歌。俞隆華也和蔡佳麟、陳曦、張志良帶來自己的歌曲《弄獅》，帶大家瞬間進入金曲回憶殺，主持人白冰冰也感謝他帶給大家經典好歌「舞女」、「痛苦女人心」等等的好歌，到現在都還持續傳唱中。

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▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

▲文章寶刀未老。（圖／民視提供）

而節目中，寶弟的媽媽金友莊，帶著台灣世界旗袍推廣協會華麗登場，搭配郭忠祐及明亮的歌聲，演唱《青花瓷》，和20幾位旗袍協會的老師們，穿著高雅又華麗的旗袍走秀，讓眾人看得如癡如醉。寶弟則透露媽媽非常喜歡旗袍的裝扮，不過嘴甜的他表示媽媽人美穿什麼都好看，支持她勇於嘗試各種造型。

▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

▲大夥一起飆歌。（圖／民視提供）
寶弟葛兆恩也為了這一次的演出金曲回憶殺，使出渾身解數，熱血開唱創作歌曲《熱線你和我》等4分鐘的組曲，又唱又跳帥氣爆棚，更炒熱現場的氣氛，文章也大讚他演出好棒，很吸睛。對此次的演出，他也趁錄影空檔找時間上去舞台練習，甚至利用放飯的時間，自己在舞台上獨跳了數十次，他笑說因為自己第一次唱怕忘詞，希望自己多熟悉表演舞台，這樣如果需要即興發揮，也會更有把握，掌握的更好。

▲寶弟(左)與金友莊。（圖／民視提供）

▲寶弟演出認真彩排。（圖／民視提供）

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