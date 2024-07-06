高材生女歌手被封「台灣泰勒絲」　一票歐美大咖推爆

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手Dena是美國柏克利音樂學院高材生，同時身兼歌手、詞曲作者、音樂製作人、YouTuber等多重身份，今年正式宣布加盟華納音樂，並推出新歌〈我又emo了〉。此首新歌取材自Dena考駕照接連失敗的生活經驗，透過歌曲分享了她的心情起伏與自我和解的過程。

▲新人歌手Dena加盟華納音樂推出單曲〈我又emo了〉。（圖／華納提供）



Dena在自媒體經營中累積了大量粉絲，並與新生代流量歌手陳忻玥、Joyce就以斯等人合作，創下破百萬觀看與收聽的佳績。她的音樂實力更獲得美國新生代創作巨星LAUV、keshi，及加州樂團LANY的讚賞，首支單曲〈on read〉在發行後即在社群媒體上爆紅，讓Dena被讚是「台灣泰勒絲」。

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新單曲〈我又emo了〉的創作靈感來自於Dena考駕照的過程，「在考駕照的時候，一開始很有信心，但是連續失敗三次真的難免絕望，第一次忘了開引擎就踩油門、第二次忘記繫安全帶、第三次是忘了打方向燈，第三次失敗的時候真的是差點在繳下次考試費用時快哭出來。」一度想放棄的Dena最後笑說是因為自己金牛座愛面子又執著的特質，終於在第四次成功考取駕照。

▲Dena是伯克利高材生。（圖／華納提供）

歌曲中的「emo」源自英文emotional，形容情緒低落陷入低潮的狀態。Dena希望透過這首歌，鼓勵所有容易陷入情緒漩渦的人，要勇敢面對自己最黑暗跟自卑的情緒，並且不可以被徹底打敗。