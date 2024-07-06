謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

▲謝京穎和張書偉6月舉行婚禮。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

八點檔女星謝京穎和Energy團員張書偉新婚1個月，婚前她曾說因拍戲會禁孕，決定專注演出，但近日她在民視八點檔《愛的榮耀》中臉型有點水腫，看上去福態，加上她在社群寫下「倒數計時」，不免讓人懷疑是否有孕。

謝京穎曾是中華啦啦隊成員，活潑動感，和Energy張書偉因拍戲假戲真做，愛火炸裂，去年閃電登記結婚時，就曾被懷疑是否奉子之命？但她多次澄清，表示雙方家裡都很傳統，最後果真一步步來，先訂婚再舉行婚禮，外加傳統迎娶儀式，一樣都沒有少。

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有趣的是，小倆口一完成婚禮，兩人就忙得不可開交，張書偉因Energy重新合體發片陷入瘋狂宣傳期，謝京穎則是在八點檔成為頭號瘋魔，為達目的不惜借大伯傅子純精子懷孕，還下藥陷害敵手，跟戲裡的感情冤家許仁杰拉扯互毆，無所不用其極。她拍了不少激烈動作戲，常常身上一個青、一個紫的，手指也撞到扭傷腫大，坦言「每天都傷痕累累，回家連洗澡都要很小力」，以免疼痛加劇，只能說血汗錢難賺。

只是近日謝京穎臉型明顯圓潤，有些水腫，五官細緻的她，尖下巴仍在，但雙頰的嘴邊肉變多，巧合的是，她前陣子演了好一陣子的孕婦，因此乍看也看不太出來，不過一場摔樓梯的戲，明顯用替身，令人懷疑是否要保護孕體？

▲謝京穎近期嘴邊肉變豐腴。（圖／翻攝自《愛的榮耀》）

謝京穎的這場替身戲，也遭觀眾唾罵抗議「摔下樓梯為什麼要用替身」？讓她看了相當傻眼，解釋自己是演員，並非武行。不過她也坦承拍戲時看到觀眾毫不留情的留言，會很不舒服，覺得受傷，但回到家就會放下情緒。

▲謝京穎在八點檔演孕婦。（圖／翻攝自《愛的榮耀》）

儘管新婚，卻因惡女角色被罵翻，她只能靠家裡的貓咪療癒負面心情。謝京穎每天都給自己心理建設，她說要有健康的心靈才可以演反派：「不然的話真的會生病！」

她也找出舒壓的方法，就是盡情大啖美食，尤其觀眾天天叫她「領便當」，她苦笑說真的每天乖乖領便當，一天三餐便當吃好吃滿，讓自己找到排解憂鬱的方法。戲裡她流產還被觀眾罵「活該死好」，老公張書偉儘管忙碌，偶爾也會看播出，深知演反派報應戲下場都很淒慘，特別提醒她不要受傷。被問到是否肚子有喜？她笑說：「沒有啦，都是劇情安排害她被誤會！」



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