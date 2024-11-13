快訊／澎恰恰回應合約爭議！　遭控「背骨」金主提告

記者陳芊秀／綜合報導

藝人澎恰恰13日發文回應合約爭議。他被王姓影視大亨指控，與和陳姓金主年初與王合資開公司、簽經紀約，事後陳領走資金，還與澎到大陸私接工作，接著又有簡姓經紀人聲稱與澎有合約，出現王、陳、簡合約鬧三胞事件。

▲澎恰恰回應。（圖／翻攝自臉書）

澎恰恰發文回應王姓影視大亨指控。他表示基於多位友人提出合作，加快還債速度，一直抱持樂觀太，有關王與陳在中國大陸的合作，「真實的情況是未開始啟動，合作已經解散」。他指王姓大亨在解散後立即提出另啟合作，但基於理念不合，並未成行。

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有關澎恰恰的植播，是在經歷這些事情後，由友人阿吉仔推薦。「阿吉仔邀約在演唱會中演出，完全與王先生無關，直播也開始不久，海撈之說更是誤導」。他感謝許多朋友相助，但也不希望無限上綱，最後寫下經紀人名字。



【澎恰恰全文】

根據週刊報導

王先生對本公司藝人澎恰恰提出的指控一事

本公司基於多位友人提出合作，加快還債速度，多方發展，讓收入增加，一直抱著樂觀其成的態度

王先生與陳先生在中國的合作，真實的情況是未開始啟動，合作已經解散

王先生甚至在解散後，立即提出與澎恰恰另啟合作，基於理念不合，並未成行.

澎恰恰的直播是在這些事情之後由友人阿吉仔推介，而開始思考直播如何運作，同時也獲阿吉仔邀約在演唱會中演出，完全與王先生無關.

直播也開始不久，海撈之說更是誤導

許多朋友願相助

本公司都感謝

但也不希望無限上綱

本公司對幾位與澎恰恰合作的友人完全知情

所有溝通.接洽的管道皆由本公司負責

經紀人：Hank楊 多多