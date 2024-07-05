直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光

記者蔡琛儀／高雄報導

高雄啤酒節今晚盛大舉行，EXO成員燦烈、SHINee泰民也接力登台演出，壓軸的泰民唱到最後一首歌〈GUILTY〉時，意外把自己的上衣給扯斷，右半邊的健壯胸肌當場驚喜露出，讓台下歌迷嗨到瘋狂尖叫，而泰民似乎也嚇到笑出來，害羞邊跳舞邊努力拉住上衣遮點，但因為舞蹈動作多，還是遮不住，畫面超養眼。

▲泰民衣服被扯壞，意外露點。（圖／讀者提供）

泰民今天還特別用中文問候在場的大家，更嘴甜說：「我好想你們！」還走到最前面和粉絲說說話：「原來前面這麼多人，你們是為了我等到現在嗎？為了微不足道的我等了這麼久嗎？」隨後還開心說：「看來我要來台灣舉辦演唱會了，那我開的話你們都會來嗎？」再度讓閃窩陷入瘋狂，不過泰民下一秒幽默說自己很喜歡吃牛肉麵，「當然不是為了牛肉麵，是想你們才來台灣的！」

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▲▼泰民拼命想遮點，但舞蹈動作太多遮不住。（圖／讀者提供）

而燦烈也分享自己因為在飲控，所以不能吃美食：「我點了牛肉麵，只能吃肉，沒有吃麵，心裡覺得很可惜，下次來要好好品嘗。」今晚心情明顯超好，講了非常多話：「剛剛有看到螢幕中你們被灑水的樣子，可是大家都舉著雨傘，為什麼不喜歡被灑水呢？我很喜歡，可是聽說不會對我們灑水。」下一秒又自虧：「太久沒見到大家，真的非常開心，所以我話有點多。」也不忘替明天要演出的EXO隊友Xiumin、Chen宣傳，要大家明天記得再來看他們。

▲燦烈。（圖／讀者提供）