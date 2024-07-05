老司機哭了！AV女神美谷朱音「無預警宣布引退」：不留任何遺憾

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優美谷朱音（美谷朱里）曾受封「騎乘位天才」封號，擁有甜美臉蛋以及魔鬼身材的她，深受廣大老司機支持與喜愛，去年還曾來來參加台北國際成人展，在台灣也擁有不少死忠粉絲。她5日晚間突然透過各大社群平台宣布引退消息，讓粉絲相當震驚。

▲美谷朱音無預警宣布引退。（圖／翻攝自美谷朱音X）

美谷朱音5日無預警透過各大社群平台發出「重要通知」，內容簡單寫下「我，美谷朱音，將於一年後的2025年7月19日正式從AV女優的身份引退！」她表示：「為了不留下任何遺憾，我會在這一年裡全力以赴！請多多支持」，提早一年告知了準備引退的遺憾消息，也希望粉絲在剩下的時光裡也能繼續支持她。

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▲美谷朱音預告引退日為2025年7月19日。（圖／翻攝自美谷朱音X）

美谷朱音最早於2017年出道，現年27歲，曾公開表示自己的偶像是當年正紅的AV天后上原亞衣（現已退役）。進入AV圈後，她首次工作是與知名男優吉村卓合作，拍完之後馬上決定正式出道。2023年11月，她更改了原本使用的藝名「美谷朱里」，改簽給「LiStarPro」事務所，並以新藝名「美谷朱音」重新亮相。如今改名不過半年的時間，就宣布退役，讓廣大老司機十分不捨。