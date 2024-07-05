江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

記者孟育民、葉文正／台北報導

外科名醫江坤俊日前遭週刊爆料，與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦事後共同發表聲明，強調家庭狀況一切很好。不過，風波尚未平息，除了爆出性騷擾同場節目的女營養師，如今還傳出《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云也曾遭到騷擾。稍早，電視台、鄭凱云都證實有此事。

▲《健康2.0》主持人鄭凱云也曾遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

根據《中時新聞網》報導，江坤俊多年前還是《健康2.0》固定來賓時，就私下多次發曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，誇張的是，他還會試圖肢體碰觸對方，鄭凱云忍無可忍曾向高層反應，事後更拒絕與人品有問題的人合作。對此，鄭凱云證實有此事，但不願意受訪，也不想再重提相關細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭凱云多次被騷擾，忍無可忍向公司高層反應。（圖／TVBS提供）

稍早，TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」