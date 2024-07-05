ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

記者孟育民、葉文正／台北報導

外科名醫江坤俊日前遭週刊爆料，與護理師深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦事後共同發表聲明，強調家庭狀況一切很好。不過，風波尚未平息，除了爆出性騷擾同場節目的女營養師，如今還傳出《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云也曾遭到騷擾。稍早，電視台、鄭凱云都證實有此事。

▲▼ 《健康2.0》主持人鄭凱云也曾遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

▲《健康2.0》主持人鄭凱云也曾遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

根據《中時新聞網》報導，江坤俊多年前還是《健康2.0》固定來賓時，就私下多次發曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，誇張的是，他還會試圖肢體碰觸對方，鄭凱云忍無可忍曾向高層反應，事後更拒絕與人品有問題的人合作。對此，鄭凱云證實有此事，但不願意受訪，也不想再重提相關細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭凱云。（圖／TVBS提供）

▲鄭凱云多次被騷擾，忍無可忍向公司高層反應。（圖／TVBS提供）

稍早，TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江坤俊, 鄭凱云, 性騷擾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光
  2. 老司機哭了！AV女神美谷朱音「無預警宣布引退」：不留任何遺憾
  3. 江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　
  4. 25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念
  5. 是元介無預警宣布新身份＋1！　秀身分證嗨喊：值得紀念
  6. 台灣妞搭機遭「紅衣小女孩」驚悚摸背！　張眼抬頭一看差點漏尿
  7. 魏德聖敗訴面臨法拍！《BIG》童星鄭又菲暖心安慰　「私下都有關心」
  8. 劉德華演唱會正式起跑！　「巨龍＋神獸」震撼降臨：我回來了
  9. 白潤音被問「知道流星花園主題曲？」　轉頭求救周渝民：你會嗎
  10. 大元預告「禮服滿厲害」要給鼓鼓驚喜！　陳意涵秒嗆：我們情趣可多了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366