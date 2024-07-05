直擊／FTIsland唱一半突被消音！　「到南部弄假牙」2.7萬人大合唱

記者蔡琛儀／高雄報導

高雄啤酒節今晚盛大舉行，今年場地較去年大了兩倍，超過16000坪，3天共擠進8萬人，產值超過12億；稍早登場的南韓搖滾樂團FTIsland，一開場就用歌曲〈The night〉、新歌〈Burn it〉讓現場氣氛嗨到不行，雖然唱第一首歌〈The night〉時，麥克風突然故障發不出聲，好在狀況數秒內就解決。

▲FTIsland主唱李洪基。（圖／讀者提供）

主唱李洪基開心和大家打招呼「大家好」（台語），更笑說：「我不曉得我說得對不對，這是我學的，很開心看到大家。」他表示：「如果早知道舞台那麼大，其實我們有很多歌曲可以填滿這個舞台，我們今天帶來的歌曲都是搖滾音樂，所以我們真的覺得，今天帶的歌曲，這麼大的舞台太可惜了，今天的歌單沒有填滿這舞台的歌曲，如果下次還有機會，就會帶來可以填滿這麼舞台的歌曲。」

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李洪基說，來過台灣很多次，第一次來高雄，且在戶外舉辦這麼大的活動；而鼓手崔敏煥也開心說：「非常感謝邀請我們來參與，現在真的很熱情，現場這麼多的人，到結束大家都不要受傷，可以享受這個舞台。」貝斯手李在真也驚喜表示：「其實我真的沒有想到，會來這麼多人，我上台後就變得舒服。」

▲FTIsland今帶來多首歌曲。（圖／讀者提供）

此外，FTIsland的歌曲〈壞女人〉因其中的歌詞聽起來很像「到南部弄假牙」，因此在台灣大紅，這首歌今天也沒漏掉，全場萬人一起大合唱，讓李洪基笑得合不攏嘴。而他也宣布接下來有演唱會，「我想可以到這裡（指高雄）辦演唱會吧！」立刻讓滿場觀眾瘋狂尖叫。