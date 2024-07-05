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ONF台灣場取消！超扯原因曝光　主辦私曝成員隱私「賣原味T-Shirt」

記者張筱涵／綜合報導

韓團ONF原定於10月12、13日在台舉行演唱會，怎料就在售票前8天因主辦單位的失職行為，台灣和香港的演唱會都宣布取消，令粉絲都相當錯愕。

外送稿用　▲▼ONF。（圖／翻攝自X／wm_on7off）

▲▼ONF原定於台灣（10月12、13日）和香港（10月20日）開唱，宣布取消。（圖／翻攝自X／wm_on7off）

▲ONF。（圖／翻攝自X／JNBCANADA）

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ONF從去年8月起在日本、泰國、加拿大等地舉行演唱會，同時原本也預計在10月到台灣和香港開唱。不過，一名匿名網友4日爆料主辦單位J&B娛樂（J&B ENTERTAINMENT）私下聯繫部分粉絲，並洩漏ONF成員個人行程和住宿資訊、嗆粉絲沒錢就不要買票、炫耀自己和WM娛樂（ONF經紀公司）的副社長關係要好，甚至還聲稱要給有買票的粉絲有成員簽名且是穿過的原味T-Shirt等踰矩行為。

▼粉絲爆料J&B娛樂私下踰矩行為。（貼文／取自X／neugaebi136，如遭刪除請見諒）

粉絲向WM娛樂檢舉此事後，公司卻是將Mail資料轉傳給J&B娛樂，結果遭指控是在造謠且必須道歉。不過隨著這件事情在網路上發酵，且粉絲將指控內容發在網路上後，WM娛樂於今（5日）致歉，並說一直都有要求J&B別再做出逾矩行為，但都沒有得到明確的回應，儘管J&B後續承諾要改進，但他們已經決定要解除台灣和香港活動的契約並取消演出，對於期待的粉絲深感歉意，原本預計的北美巡演將會進一步評估後再另行公告。

▲▼ONF。（圖／翻攝自X）

▲WM娛樂宣布ONF台灣和香港演唱會取消。（圖／翻攝自X／WM_ent）

【WM娛樂聲明全文翻譯】

您好，這裡是WM娛樂公司。

關於旗下藝人ONF的海外巡演承辦商J&B娛樂相關事宜，特此向各位說明。

首先，對於此次事件給粉絲和藝人帶來的不便，我們深感抱歉。

我們已就該事件多次提出抗議和改進要求，包括未經協商的獨斷決策及對粉絲的不友好對待，但均未取得確切的改善，造成了諸多不便。

該承辦商後來表示願意向藝人和粉絲道歉並改進，但本公司決定解除與其關於台灣和香港巡演的契約，並取消演出。對於期待演出的台灣和香港粉絲，我們深表歉意。

至於預定8月開始的北美巡演，考慮到事前抱持著單純想參加活動的心情而做好準備的粉絲，會再做更進一步的討論後發公告。

對於此次事件，本公司感到沉重的責任，並保證將努力防止類似事件再次發生。

最後，對於一直以來關心和愛護藝人的粉絲，我們再次致上歉意，讓大家失望了，深感抱歉。

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