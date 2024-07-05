「要不要看《破浪男女》？」變約砲用語　劉主平角色祕密呼之欲出

記者蕭采薇／台北報導

破尺度電影《破浪男女》讓影帝吳慷仁的三點全露，全片有許多關於情愛關係與性的隱喻。描繪約炮圈現象為背景的《破浪男女》，也於上映之後，在幾個交友軟體和社群上，有網友以約看《破浪男女》為由，進而想要進一步約炮的暗示。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多，追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

其中，由劉主平飾演的警察小綠，到底她的真實身分是什麼？有人用一般女性角色入手，已有很多值得分析。有人又從她會夢遺，嫌棄自己腳大，「上輩子」的記憶等線索，討論她可能不是普通的女孩。

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▲《破浪男女》劉主平（左後）角色有許多秘密。（圖／台北双喜提供）

導演楊雅喆現身說明小綠的身分。《破浪男女》的故事源頭就是從小綠會夢遺開始，她的夢遺和夢有關係，她的夢也和性有關係，所以片中還有解夢人去解析小綠。而小綠在片中的姓名、從身上掉出來的東西和如夢似真的畫面中看到的影像，還有一直到達不了「南天門」（片中指高潮狀態），都是導演精心設計，還留下大量線索和寓意，有待觀眾進戲院一探究竟。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁對戲連手上道具都暗藏線索。（圖／台北双喜提供）



導演楊雅喆和吳慷仁、劉主平、梁湘華、高爾賢，本周末也持續會在台北、台中，舉辦多場映前、後見面會和實體活動。想要在戲院和主創團隊碰面討論和交換看片心得，《破浪男女》現正熱映中，最大尺度版本只有在大銀幕全見。

▲《破浪男女》劉主平表現獲得影評、媒體讚賞。（圖／台北双喜提供）