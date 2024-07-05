ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「要不要看《破浪男女》？」變約砲用語　劉主平角色祕密呼之欲出

記者蕭采薇／台北報導

破尺度電影《破浪男女》讓影帝吳慷仁的三點全露，全片有許多關於情愛關係與性的隱喻。描繪約炮圈現象為背景的《破浪男女》，也於上映之後，在幾個交友軟體和社群上，有網友以約看《破浪男女》為由，進而想要進一步約炮的暗示。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多劉追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多，追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

其中，由劉主平飾演的警察小綠，到底她的真實身分是什麼？有人用一般女性角色入手，已有很多值得分析。有人又從她會夢遺，嫌棄自己腳大，「上輩子」的記憶等線索，討論她可能不是普通的女孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多劉追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

▲《破浪男女》劉主平（左後）角色有許多秘密。（圖／台北双喜提供）

導演楊雅喆現身說明小綠的身分。《破浪男女》的故事源頭就是從小綠會夢遺開始，她的夢遺和夢有關係，她的夢也和性有關係，所以片中還有解夢人去解析小綠。而小綠在片中的姓名、從身上掉出來的東西和如夢似真的畫面中看到的影像，還有一直到達不了「南天門」（片中指高潮狀態），都是導演精心設計，還留下大量線索和寓意，有待觀眾進戲院一探究竟。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多劉追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁對戲連手上道具都暗藏線索。（圖／台北双喜提供）

導演楊雅喆和吳慷仁、劉主平、梁湘華、高爾賢，本周末也持續會在台北、台中，舉辦多場映前、後見面會和實體活動。想要在戲院和主創團隊碰面討論和交換看片心得，《破浪男女》現正熱映中，最大尺度版本只有在大銀幕全見。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁感情戲多劉追求到達南天門的快感。（圖／台北双喜提供）

▲《破浪男女》劉主平表現獲得影評、媒體讚賞。（圖／台北双喜提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙　驚悚影片曝

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

破浪男女, 吳慷仁, 楊雅喆, 劉主平, 梁湘華, 柯煒林

讀者迴響

最新新聞更多

  1. (G)I-DLE雨琦突發文「我不要了」：不跟爛人爛事糾纏！　網憂續約卡關
  2. 歐陽妮妮爆當奧客「夏如芝抱不平發聲」！　437字還原真相
  3. 黃宣曝與林柏宏「意外關係」　合作才發現超巧合淵源
  4. ONF台灣場取消！超扯原因曝光　主辦私曝成員隱私「賣原味T-Shirt」
  5. 直擊／金秀賢現身2分半「暴衝狂收信」　原地轉圈繞場800粉絲瘋掉
  6. 「要不要看《破浪男女》？」變約砲用語　劉主平角色祕密呼之欲出
  7. 才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！
  8. 婁峻碩被曹佑寧打到臉歪眼腫！　李沐爆校草「高冷破功」：私下超鏘
  9. 小嫻叫Uber按錯定位！一上車急道歉　司機超暖：有載到妳比較重要
  10. AV天后「拍片不敢讓父母知」竟遭炎上！　鐵粉崩潰罵：被騙11年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366