ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許光漢怎麼辦？《鬼家人》影集沒有毛毛　林柏宏親證實：我沒有演

記者蕭采薇／台北報導

由許光漢、林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，不但是2023年台片票房冠軍，更將推出衍生影集《正港分局》，消息一出就令粉絲相當關注。5日釋出超前導預告，其中卻沒見到「毛毛」的身影。飾演該角色的林柏宏當天出席活動時，也證實自己不會出現在影集中。

▲▼林柏宏出席adidas活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏親口證實，毛毛不會出現在《鬼家人》衍生影集《正港分局》中。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏和范少勳5日一同出席品牌活動，雙雙露出結實手臂展現鍛鍊成果，還在現場體能大PK。兩人曾在實境節目《阮三个》合作，林柏宏說：「記得少勳那時候還帶我們去衝浪，非常好玩。」范少勳則表示，希望加強手臂肌肉的線條，現場被虧「抱小孩很需要臂力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼范少勳出席adidas活動。（圖／記者李毓康攝）

▲范少勳透露想加強手臂線條。（圖／記者李毓康攝）

不過當天正好《鬼家人》的衍生影集《正港分局》釋出超前導預告，片中可見到許光漢、「小胖」陳彥佐外，也可依稀見到Lulu黃路梓茵和「茄子蛋」主唱黃奇斌（阿斌）等新臉孔加入，卻暫時沒見到原班人馬的王淨和「毛毛」林柏宏。

對此林柏宏老實回應「我沒有演」，表示毛毛並不會出現在影集中。但他接著解釋，因為影集是電影之前的故事，毛毛當時還沒被吳明翰「撿」回家，但他也說：「雖然我沒有看到劇本，但我有聽說是非常瘋狂、好笑的作品。」而王淨同樣沒有預告現身，但她仍在IG限動轉發預告，並表示非常期待。

▲▼林柏宏、范少勳出席adidas活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏、范少勳雙帥出席活動。（圖／記者李毓康攝）

延續《鬼家人》宇宙的影集《正港分局》由「雙豪導演」程偉豪與殷振豪導演聯手出擊，攜手原班人馬許光漢飾演的正港分局刑警吳明翰，共創獨特類型犯罪喜劇影集。程偉豪導演透露：「這應該是很少見的犯罪喜劇，『正港分局』集荒謬、搞笑、推理於一身，叫人怎麼不喜歡這群正港小隊員。」

殷振豪導演也分享：「希望在社群爆炸的時代，和全球觀眾一起沈浸在這部前所未見的作品裡。」而在電影《鬼家人》演活直男刑警的許光漢則直呼：「希望大家能盡情享受這部非常無厘頭及無恥度的類型情境喜劇。」

▲▼林柏宏、范少勳出席adidas活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏現場示範引體向上，范少勳在一旁用表情發力。（圖／記者李毓康攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

關於我和鬼變成家人的那件事, 許光漢, 林柏宏, 鬼家人, 正港分局, 王淨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙小僑PO童年照！對比女兒典典寶寶　神基因「複製貼上」驚呆網
  2. LIVE／金秀賢旋風現身桃機！親切打招呼問候　《ETtoday》全程直播
  3. Karencici突撤大頭照！　黑底白字：我想你該說抱歉...原因曝　
  4. 席琳狄翁罕病「嘴歪痙攣抽蓄不止」震撼畫面曝光！泣訴：非常羞愧
  5. 哈利艾宏感動《我父英風》　釋寬謙妙回「我是女主角！」
  6. 劉若英薛仕凌大談姐弟戀　差12歲也超「速配」
  7. 麻吉弟弟揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
  8. 八三夭生日趴前進台中　預告全場濕身：不會臨時抱佛腳
  9. NCT成員自拍「左下角腋毛」被放大！　陸網毒舌：夾了隻豪豬
  10. 林俊逸首登藍寶石祭模仿絕招！　放話PK胡瓜、歐漢聲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366