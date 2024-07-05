許光漢怎麼辦？《鬼家人》影集沒有毛毛　林柏宏親證實：我沒有演

記者蕭采薇／台北報導

由許光漢、林柏宏主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，不但是2023年台片票房冠軍，更將推出衍生影集《正港分局》，消息一出就令粉絲相當關注。5日釋出超前導預告，其中卻沒見到「毛毛」的身影。飾演該角色的林柏宏當天出席活動時，也證實自己不會出現在影集中。

▲林柏宏親口證實，毛毛不會出現在《鬼家人》衍生影集《正港分局》中。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏和范少勳5日一同出席品牌活動，雙雙露出結實手臂展現鍛鍊成果，還在現場體能大PK。兩人曾在實境節目《阮三个》合作，林柏宏說：「記得少勳那時候還帶我們去衝浪，非常好玩。」范少勳則表示，希望加強手臂肌肉的線條，現場被虧「抱小孩很需要臂力」。

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▲范少勳透露想加強手臂線條。（圖／記者李毓康攝）

不過當天正好《鬼家人》的衍生影集《正港分局》釋出超前導預告，片中可見到許光漢、「小胖」陳彥佐外，也可依稀見到Lulu黃路梓茵和「茄子蛋」主唱黃奇斌（阿斌）等新臉孔加入，卻暫時沒見到原班人馬的王淨和「毛毛」林柏宏。

對此林柏宏老實回應「我沒有演」，表示毛毛並不會出現在影集中。但他接著解釋，因為影集是電影之前的故事，毛毛當時還沒被吳明翰「撿」回家，但他也說：「雖然我沒有看到劇本，但我有聽說是非常瘋狂、好笑的作品。」而王淨同樣沒有預告現身，但她仍在IG限動轉發預告，並表示非常期待。

▲林柏宏、范少勳雙帥出席活動。（圖／記者李毓康攝）

延續《鬼家人》宇宙的影集《正港分局》由「雙豪導演」程偉豪與殷振豪導演聯手出擊，攜手原班人馬許光漢飾演的正港分局刑警吳明翰，共創獨特類型犯罪喜劇影集。程偉豪導演透露：「這應該是很少見的犯罪喜劇，『正港分局』集荒謬、搞笑、推理於一身，叫人怎麼不喜歡這群正港小隊員。」

殷振豪導演也分享：「希望在社群爆炸的時代，和全球觀眾一起沈浸在這部前所未見的作品裡。」而在電影《鬼家人》演活直男刑警的許光漢則直呼：「希望大家能盡情享受這部非常無厘頭及無恥度的類型情境喜劇。」

▲林柏宏現場示範引體向上，范少勳在一旁用表情發力。（圖／記者李毓康攝）