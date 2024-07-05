金秀賢出發來台！親切打招呼「轉身收信件」　機場險踉蹌跌倒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金秀賢4月結束戲劇《淚之女王》拍攝後，馬不停蹄展開亞洲巡迴見面會行程，他即將在6日於林口體育館舉辦見面會，這是他相隔9年再度登寶島，5日下午約莫3點10分（台灣時間14點10分）抵達仁川機場，他小跑步過馬路後，親切地接下四面八方粉絲送上的信，期間不小心踉蹌跌倒，所幸只是有驚無險，他很快就緩過腳步。

▲金秀賢小跑步過馬路，隨後就不斷收下粉絲的信。（圖／翻攝自Newsen）

金秀賢穿著黑色夾克外套、牛仔褲，5日驚喜現身仁川機場，他態度親民，親自收下四面八方粉絲的信件，不斷點點頭對著媒體鏡頭示意打招呼，只要是有人大喊「請收下信」，他都來者不拒，甚至連後方的信件都不放過，還從保鑣手上接過信一一收下。

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▲▼金秀賢親自收信件，連後方都沒有遺漏。（圖／翻攝自Newsen）



只是他在入關的期間，現場疑似有人東西掉了，他的步伐突然踉蹌，也造成不小驚慌，所幸他並未真的跌倒，而他在與鏡頭打招呼時，不忘比出愛心放送福利，當聽到粉絲大喊「好好去台灣喔」，他也點頭示意。

▲▼金秀賢親切打招呼。（圖／翻攝自Newsen）



金秀賢2012年靠著《擁抱太陽的月亮》，初嚐走紅滋味，2014年就曾在台舉辦見面會，當時場地設於台北國際會議中心，3000張門票一搶而空，2015年也為了連鎖咖啡店的活動再度訪台，同樣一票難求，如今他再度靠著《淚之女王》翻紅創顛峰，掀起「白賢祐」炫風，這次來台也勢必掀起追星風潮。