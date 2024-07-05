ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢出發來台！親切打招呼「轉身收信件」　機場險踉蹌跌倒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金秀賢4月結束戲劇《淚之女王》拍攝後，馬不停蹄展開亞洲巡迴見面會行程，他即將在6日於林口體育館舉辦見面會，這是他相隔9年再度登寶島，5日下午約莫3點10分（台灣時間14點10分）抵達仁川機場，他小跑步過馬路後，親切地接下四面八方粉絲送上的信，期間不小心踉蹌跌倒，所幸只是有驚無險，他很快就緩過腳步。

▲▼金秀賢小跑步過馬路，隨後就不斷收下粉絲的信。（圖／翻攝自Newsen）

▲金秀賢小跑步過馬路，隨後就不斷收下粉絲的信。（圖／翻攝自Newsen）

金秀賢穿著黑色夾克外套、牛仔褲，5日驚喜現身仁川機場，他態度親民，親自收下四面八方粉絲的信件，不斷點點頭對著媒體鏡頭示意打招呼，只要是有人大喊「請收下信」，他都來者不拒，甚至連後方的信件都不放過，還從保鑣手上接過信一一收下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金秀賢出發來台！轉身收信件　機場險踉蹌跌倒。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金秀賢親自收信件，連後方都沒有遺漏。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金秀賢親自收信件，連後方都沒有遺漏。（圖／翻攝自Newsen）

只是他在入關的期間，現場疑似有人東西掉了，他的步伐突然踉蹌，也造成不小驚慌，所幸他並未真的跌倒，而他在與鏡頭打招呼時，不忘比出愛心放送福利，當聽到粉絲大喊「好好去台灣喔」，他也點頭示意。

▲▼金秀賢親切打招呼。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金秀賢親切打招呼。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼金秀賢出發來台！轉身收信件　機場險踉蹌跌倒。（圖／翻攝自Newsen）

金秀賢2012年靠著《擁抱太陽的月亮》，初嚐走紅滋味，2014年就曾在台舉辦見面會，當時場地設於台北國際會議中心，3000張門票一搶而空，2015年也為了連鎖咖啡店的活動再度訪台，同樣一票難求，如今他再度靠著《淚之女王》翻紅創顛峰，掀起「白賢祐」炫風，這次來台也勢必掀起追星風潮。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 金秀賢見面會, 金秀賢7月6日

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出
  2. 《我的完美日常》製片來台　「全台唯一講座」曝影帝役所廣司秘辛
  3. 「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出
  4. 張鈞甯被酸「老的沒有人要了」！　高EQ應對：知道自己想要什麼
  5. 怪物闖入記者會！《超人力霸王》2演員現身華山　讚台灣規模大
  6. 真人版《怪醫黑傑克》奇利柯變女生！造型挨嘲他發聲：責任我承擔
  7. 巨石強森為「4歲臨終粉絲」開金嗓！　親錄7分鐘影片暖舉獲讚
  8. 王心凌成《墨雨雲間》最大亮點！　親曝結緣關鍵：女主角親自邀請
  9. 直擊／輝人甜笑降臨高雄❤️ 　Highlight、Xiumin、Chen一到全場暴動
  10. 胡歌《繁花》為唐嫣挨耳光！　還原拍攝過程親揭「賞巴掌內幕」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366