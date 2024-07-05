許光漢進軍韓劇揭曉！站她身旁眼神超殺《無路可逃》7月上線Disney+

記者吳睿慈／台北報導

台灣人氣男演員許光漢近年來朝國際發展，先是主演台日合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》，他所主演的韓劇《無路可走：輪盤賭》也即將在7月底上線播出，集結趙震雄、劉宰明、金武烈、許光漢、李光洙等超狂卡司，台灣片商於5日終於解禁，正式曝光開播日期，消息甫公開就引起高度關注。

▲許光漢演完電影《青春18x2 通往有你的旅程》，現進軍韓劇。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）



《無路可走：輪盤賭》由《Signal信號》趙震雄飾演刑警白仲植，並找來《逆貧大叔》劉宰明飾演十惡不赦的罪犯金國浩，一名神秘人物為了追殺金國浩，祭出高達韓幣200億（約台幣4.7億元）懸賞金，只為取其性命。

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高額獎金引起各界注目，廉晶雅、成愉頻、李光洙、金聖喆等人共同飆戲，戲劇還跨海找來台灣演員許光漢飾演殺手「微笑先生（Mr. Smile）」。

▲許光漢戲劇海報裡眼神超殺。（圖／Disney+提供）



戲劇日前公開正式預告片，許光漢雖只有出現幾秒，但他露出一抹神秘邪笑，帥氣長相與殺手的氣勢令觀眾留下強烈印象，台灣播出訊息引起討論，OTT平台Disney+緊接著於5日解禁，終於曝光《無路可走：輪盤賭》首播消息，預計在7月31日於平台上播出。

不僅如此，戲劇宣傳海報隨之公開，許光漢與眾韓星大咖同框，他梳起油頭站在廉晶雅身旁，雖只有側臉角度，但帥氣臉龐藏不住，引起粉絲尖叫連連「終於等到了」、「只看海報就覺得帥」。