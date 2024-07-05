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蘿拉年薪200萬↑又騙千萬！　網敲碗「求當蔡阿嘎員工」：是不是超有錢

記者田暐瑋／綜合報導

蔡阿嘎4日證實元老員工蘿拉被開除的真正原因是利用AB合約詐財8位數，直言蘿拉年收超過200萬，如今卻遭背後捅刀，讓他相當痛心。對此，PTT有網友驚訝蔡阿嘎公司的薪資相當優渥，紛紛猜測年收入是否突破上億，更有大批網友表示想應徵：「我也好想當蔡阿嘎員工。」

▲蔡阿嘎在節目上提到「三千萬同學」疑似暗諷蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎在節目上提到「三千萬同學」疑似暗諷蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎透露蘿拉年薪超過200萬元，優渥待遇令網友相當驚訝，PTT有網友發文討論：「被一個人吸血吸好幾年，少了上千萬都不知道。而且員工年薪有兩百萬，代表蔡阿嘎超有錢吧。年收有破億嗎？」底下有網友認為蔡阿嘎是台灣YouTube界的頂級人物，收入上億並不意外，「頂級YT都是上億吧」、「台灣前1%的YT，你以為？」、「他跟老婆二伯應該都破上億的，但是給的也多，做公益也不少」。

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▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自PTT、Threads）

▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自PTT、Threads）

▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自Threads）

也有不少網友看到蔡阿嘎員工薪水及優質福利，紛紛留言求應徵，「為什麼年薪200多萬還可以不滿足做這些事，好扯，我也好想當蔡阿嘎員工，我一定會好好幫公司賺錢的」、「看完只覺得：好想當蔡阿嘎底下員工」、「年薪200萬上班時間又彈性的工作到底哪裡找？賺這麼多還需要這麼貪嗎」。

▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自PTT、Threads）

▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自PTT、Threads）

▲網友討論蔡阿嘎到底多有錢。（圖／翻攝自PTT、Threads）

▲網友求當蔡阿嘎員工。（圖／翻攝自Threads）

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