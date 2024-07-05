李玟逝世1年IG湧歌迷淚問：在天堂還好嗎？她PO文「想你的365天」

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天后李玟於去年（2023）7月5日逝世，至今日（5）是她逝世1周年，歌迷湧入她的IG留言「你在天堂還好嗎？」而她生前被爆出遭陸綜《中國好聲音》刁難爭議，當時大陸歌手徐海星曾發文力挺，而她也在這一天翻唱天后的歌表達思念。

▲李玟於2023年7月5日離世，今日逝世1周年。（圖／翻攝自微博）

徐海星翻唱李玟歌曲〈你留下的愛〉，PO文「這是想你的365天，我們用自己的方式來緬懷『你留下的愛』，你的那份笑容和善良深深的烙印在我們心中……永遠懷念姐姐」。

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▲徐海星翻唱李玟歌曲懷念。（圖／翻攝自微博）

而李玟IG最後發文是2022年12月31日。如今她離世一年，IG仍湧入各地歌迷留言「一年了，coco妳永遠活在我的心中忘不了妳的天使的笑容Miss you」、「想念你」、「好久沒來這裡了。零點一過看到很多懷念她的動態不斷地更新，便知道她沒有被忘記，真好」、「一年了，你在天堂還好嗎」、「就這樣一年了，好想妳」。

▲李玟IG湧入歌迷留言「你在天堂還好嗎？」（圖／翻攝自微博）

李玟本名李美林，上面有兩個姊姊李秋林、李思林。三姊妹合唱歌曲〈珍惜今天〉，已於6月28日上線，李思林發表歌曲時PO玟：「歌詞現在聽了太感人都會流眼淚，希望大家喜歡這首歌。」