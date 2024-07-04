Lulu公開徵男友三條件　隨時隨地想就要

記者葉文正／台北報導

身為台灣新生代最受歡迎女主持人，Lulu黃路梓茵在工作上總是充滿熱誠全力以赴，在忙碌工作之餘，她也最愛透過旅行來放鬆調節身心。而無論是長途飛行還是異地旅行，對於保養Lulu也是有一套準則！

▲Lulu特別重視夏日的肌膚和護理。（圖／Swissvita薇佳提供）

長途飛行時不帶妝，但上機後一定會「洗臉」，她堅持透過確實清潔後接著敷上面膜、拍上乳液，才能避免機上乾燥造成的肌膚不適及出油，同步做好保濕才能讓整趟航行肌膚舒舒服服。出國時Lulu也會依據地點的氣候、溫度、濕度選擇保養品，她強調除了基礎保養品帶齊，重視清潔的她更會備妥洗面乳！

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▲Lulu分享保養心得。（圖／Swissvita薇佳提供）

父親節將近， Lulu也公佈今年挑選男友的三條件，首先是要跟老爸一樣懂保養，由於家裡是女人國，Lulu自己也特別重視夏日的肌膚和護理，因此Lulu爸已經養成每週也跟著Lulu使用蜜花酸晶拋光洗顏霜、速效抗痘調理潔面乳的習慣，是忠實愛用者，男生夏天肌膚清爽，臉色明亮，看起來才給人健康氣色佳的好印象。

第二點就很特別，由於Lulu今年受邀去模里西斯度假過生日，住在度假村的時候，愛上由棕櫚樹心做的料理，棕櫚心是一種來自幾種棕櫚科植物內芯或芽的蔬菜。富含纖維素、礦物質和維生素。棕櫚心口感緊實、像富含甜味的蘆筍，Lulu描述自己最愛用棕櫚心和鮪魚做的涼拌沙拉小麵包，夏天爽口又開胃。也希望將來的另一半會下廚做這道甜蜜又浪漫的輕食小料理寵愛自己。

談到第三點「想要就要」，眾人笑得很曖昧，Lulu則大笑請大家不要想歪，自己有原住民血統，這次去模里西斯海島國家度假，覺得超級「合拍」，海島國家的人個性都特別陽光、熱情、真誠、享受人生做自己，Lulu表示也很希望未來的另一半是這樣的三觀，兩個人能夠隨時隨地不扭捏，「想要隨時跳舞就動起來」，開心快樂過人生，有相同的人生觀和價值觀，家庭觀，就是Lulu現在最重視的「三觀要合」的靈魂伴侶。

談到自己擔任2024金曲35頒獎典禮主持，Lulu被問起除了戰袍和美妝，她也表示，自己希望每次的主持內容都能帶給觀眾和嘉賓們驚喜歡笑連連，而身為全場最美麗的焦點之一，Lulu也分享起自己每次在晚會典禮前的「戰前準備功課」，身材方面，除了基本的運動飲食控制，她每週都會去健身房至少 2 次，特別是非常時期會加強有氧運動，例如：跑步、飛輪等，也會加強重訓的強度。

所以她每次運動結束後我都會花個 15 分鐘拉筋、按摩小腿，在健身房時會請教練用按摩滾輪按摩，在家時則會自己用網球用力按摩，用力滾到自己受不了為止，讓緊繃的肌肉鬆開才能有效消除蘿蔔腿。