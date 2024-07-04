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短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶「超強系列」和「Soya手癢計劃」今年4月宣布結束4年情，男方事後拍片坦言交往期間曾有約砲行為，同時也透露劈腿對象是網紅石靜，消息曝光後引發各界撻伐。為此，在事件爆發已久久未更新社群的石靜，今（4）日罕見發布動態，同時也透露最新近況。

▲（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

▲超強（圖左）、Soya今年4月分手。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

透過石靜在IG秀出的照片可見到，她分享自己到拉麵店用餐的經驗，並在文中向大家推薦多款美食。她表示，這間店的日式吧台設計，完全符合她對下班後與朋友聚餐的溫暖想像。石靜透露，自己點了1碗甘醇醬油雞湯麵，她形容這道湯麵「湯頭清爽不油膩」，而且麵條有嚼勁，搭配鮮嫩的舒肥雞肉，讓平時不愛喝湯的她，也忍不住把湯喝光。

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▲（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）

▲超強劈腿網紅石靜。（圖／翻攝自Instagram／10ching_）

石靜還在文中推薦了另道美食——秘製嫩雞叉燒飯，她認為這道菜很適合喜歡嘗試多種美食的人，可以與朋友一起分享。石靜特別提到，小菜酸甜可口，非常適合搭配麵條食用，她表示最喜歡蒜香杏鮑菇和爽脆海帶絲，這2道小菜讓她的用餐體驗更加豐富。

▲（圖／翻攝自Instagram／10ching_）

▲石靜在IG分享美食。（圖／翻攝自Instagram／10ching_）

事實上，石靜在介入Soya及超強的感情後，曾主動傳訊息給Soya，而Soya事後也拍片還原整起事件的始末，同時也透露，當初是因為她向超強抱怨石靜：「為什麼她一點表示都沒有？」才收到對方私訊。Soya坦言收到的當下非常傻眼，也回應石靜：「你不適合安慰我，適合好好道歉。」隨後見到對方把私訊公開，表示自己很佩服。

【石靜IG貼文】
晚安，晚上吃拉麵嗎？
@lovenoodles11 日式吧台完全符合我對下班和朋友聚餐的溫暖想像！

我點的 #甘醇醬油雞湯麵 湯頭清爽不油膩
麵條是較有嚼勁、有硬度的那種，再搭配鮮嫩的舒肥雞
不愛喝湯的我直接輕鬆嗑光！

#秘製嫩雞叉燒飯 是同樣的嫩雞加入丼飯醬
喜歡嘗試多種的話我覺得很適合跟朋友一起點個一碗
小菜酸甜可口，非常適合麵吃一吃搭配個一兩口
最喜歡 #蒜香杏鮑菇 & #爽脆海帶絲 ！

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Soya, 超強, 網紅, YouTuber, 網紅, 超強系列, Soya手癢計劃

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