KID、坤達玩遊戲太拼「雙膝破皮流血」！　面帶笑容喊：依然勇往直前

記者高語璠／綜合報導

節目《綜藝玩很大》即將邁入十周年，身為主持人之一的KID（林柏昇）有感而發寫下心情，同時附上他與坤達的受傷照。畫面中的兩人即使腿上有著許多傷口，仍不減他們拼命玩遊戲的心，「我們依然是勇往直前、不畏懼的四個人」，貼文曝光後，立即吸引大批網友留言。

▲《綜藝玩很大》將邁入第10年，KID有感而發寫下心情。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

透過KID分享的照片可見到，他與坤達配戴護膝坐在階梯上，格外引人注意的是，兩人膝蓋都被擦到破皮滲血，而KID的腳背、指頭也有多處傷口，雖然身上佈滿著傷，敬業的他仍露出笑容，令網友們感到相當不捨。

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▲KID、坤達玩遊戲太拼，腳上有著大大小小的傷口。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID在配文中寫下，「算一算玩很大十年了，真的是有多久拼多久，這樣才對得起玩粉們」，認為這些行為舉止可能在旁邊運動的路人眼裡，會覺得很搞笑，但他們之所以這麼拼命，除了認真做綜藝，同時也想幫助隊伍拿下勝利。

此外，談及玩很大將踏入第十個年頭，KID表示是一個很大的里程碑，「我們依然是不畏懼那四個人！願玩很大能夠有再下一個十年，然後你們都在。」貼文一出，玩很大官方帳號現身留言「辛苦了」、「紅隊永遠愛你們」，藝人曾莞婷、篠崎泫、魏如昀、Amanda紛紛回應「辛苦了」、「天啊！這是怎麼了，感覺好痛」、「太拼了小隊長」、「小隊長！太拼了啦」。

【KID全文】

這不是網路迷因膝蓋圖！因為我跟達哥是不可能變人體蜈蚣～哈哈哈哈



算一算玩很大十年了，真的是有多久拼多久，這樣才對得起玩粉們～在旁邊運動的路人看我們好像很搞笑，很逗趣，但其實我們除了認真做綜藝，同時非常也認真的想幫助自己的隊伍拿下勝利。



邰哥常常在節目開玩笑說，有見紅這集要紅了，其實這是有邏輯的，因為我們真的拿命在拼，我們拿出真心在玩。



玩很大要十週年了～是一個很大的里程碑！我們依然是勇往直前不畏懼的那四個人！願玩很大能夠有再下一個十年，然後你們都在～愛你們喔！啾咪