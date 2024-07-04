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米可白螢光幕前合體緋聞男友！　孫綻曝私下真實形象

記者黃庠棻／台北報導

藝人孫綻日前和米可白爆出緋聞，雖然雙方未正面認愛，不過在社群上的一舉一動仍受到外界關注，近期兩人演出的台視八點檔《追分成功 起家》釋出一系列劇照，兩人在螢光幕前合體，讓劇迷都相當激動，劇中孫綻飾演的「金鋒」以卓越的廚藝聞名，他憑藉這項天賦，在米可白飾演的「佳芬」老家餐廳征服不少老饕的味蕾，並積極投入新菜單的研發。

▲《追分成功 起家》米可白、孫綻。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《追分成功 起家》孫綻的味覺消失。（圖／台視提供）

《追分成功 起家》劇情來到金鋒雖廚藝高超，沒想到卻在一夕之間突然失去味覺，他沒察覺自己喝下的是苦澀的飲料，經其他人提醒驚覺失去味覺。突如其來的變故，讓金鋒一時之間難以接受，急忙把所有甜點、咖啡豆和各式醬料全都拿出來嚐，最後才真的確定是因為感冒引發味覺喪失。

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▲《追分成功 起家》米可白、孫綻。（圖／台視提供）

▲《追分成功 起家》孫綻的味覺消失。（圖／台視提供）

私底下，孫綻笑說自己是個「大吃貨」，工作很累時都會用美食來療癒自己，也喜歡帶著家人朋友一起分享美食，只要吃到懷念的味道，就能勾起開心的回憶。他透露之前因為確診，吃任何東西都沒有味道，感到十分痛苦，才意識到食物真的可以療癒人心，也曾工作太操勞引發盲腸炎，直接送急診室開刀，他表示「生病時都希望自己趕快好起來，所以會很珍惜健康的自己。」

▲《追分成功 起家》米可白、孫綻。（圖／台視提供）

▲《追分成功 起家》孫綻的味覺消失。（圖／台視提供）

孫綻在劇中對於廚藝十分有天份，但在成為廚師的路上也非一路順遂，曾遭到前輩的刁難，現在又失去了味覺，對於一名廚師而言，除了手藝外，味覺與嗅覺同樣至關重要，失去其中任何一種都會造成嚴重的影響，對他無疑是沉重打擊。儘管歷經許多磨難，角色依舊堅持拚下去。

對此，孫綻笑著表示，自己成為演員的過程和角色頗為相似，大學時期先是成為模特兒，但工作不穩定，因此還打了許多份工，曾經在咖啡廳、冰品店當店員、晚上再去酒吧當調酒師，假日還會去工地搬水泥，但他卻不以為苦「過程很辛苦，但這些經驗後來都存在角色裡面，現在回頭再看，反而很感謝自己，讓生命過得很精采。」台視八點檔大戲《追分成功 起家》，網羅多位實力派演員同台飆演技、精彩好戲每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。

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