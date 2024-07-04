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《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓親子秀《超人回來了》捧紅過許多星二代，其中「三胞胎」大韓、民國、萬歲長相可愛又圈粉，受到很多姨母觀眾的喜愛。他們從節目離下車，回歸學校生活、專注於課業，直到近日難得跟著爸爸宋一國出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，相隔10年再度現身於鏡頭前，3個小孩就讀小六，身高已全都超過170cm，最高的民國高達175cm，是全校最高驚呆眾人。

▲▼ 《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了。（圖／翻攝自friDay影音）

▲大韓、民國、萬歲才小六而已，身高已經很高了。（圖／翻攝自friDay影音）

「三胞胎」大韓、民國、萬歲是宋一國之子，當年隨著爸爸出演《超人回來了》，個性乖巧又可愛，融化一票觀眾。他們3日現身於《劉QUIZ ON THE BLOCK》，現年12歲的3人就讀小六，但驚人得高，大韓為173公分、民國為175公分、萬歲為172公分，皆已經高過主持人曹世鎬，身高更是包辦全校前三名，鞋子尺碼約為28公分，最高的民國與185公分的爸爸宋一國只差了10公分。

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▲▼ 《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了。（圖／翻攝自friDay影音）

▼▲三胞胎大韓、民國、萬歲在鏡頭鬥嘴相當可愛。（圖／翻攝自friDay影音）

▲▼ 《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了。（圖／翻攝自friDay影音）

大韓、民國、萬歲已經長大，嘴上功夫也不輸爸爸，不但虧爸爸宋一國現在天天都是更年期，當聽到爸爸宋一國表示「三胞胎育兒的辛苦程度是3倍，喜悅程度也是3的立方」，民國卻調皮回答：「但爸爸最近的喜悅程度是0的立方吧。」逗笑所有人。3人還在鏡頭前吵起來，雖然彼此有個照應，但因為是單數3，他們意見從來沒有統一過，當場在鏡頭前演練點餐的過程，鬥嘴模樣笑翻所有人。

▲▼ 《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了。（圖／翻攝自friDay影音）

▲《超人》三胞胎包辦全校最高前三名。（圖／翻攝自friDay影音）

相隔10年現身於鏡頭前，三胞胎的身高引起眾人討論，聊起當年出演《超人回來了》節目的記憶，萬歲四次元的個性沒變，幽默回應：「我只記得蒸餃的味道。」3個萌娃長大成小男孩，收視率表現優異，最高收視瞬間達到6.8%。

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關鍵字

超人回來了, 大韓, 民國, 萬歲

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