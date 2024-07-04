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夏浦洋黏著KID 　真實關係曝　不捨難過落淚

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，是一個熱血又挑戰新類型的實境節目，這次節目中除了胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美外，另邀了大霈及夏浦洋擔任應援大來賓，為節目增添不少亮點。
▲夏浦洋(左)幫隊友打氣。（圖／三立提供）

▲夏浦洋(左)幫隊友打氣。（圖／三立提供）
夏浦洋加入《上船了各位！》當應援來賓，展現了體育系的優異能力以及料理的長才，很快成為團寵。首次破浪他就被分配給最讓他敬畏的郭泓志，緊張的不得了，竟連防寒衣都穿反了，但沒想到幾天相處下來後，他就像小奶狗，全隊員都捨不得讓他下船。

▲夏浦洋(左)幫隊友打氣。（圖／三立提供）

▲夏浦洋(左)一直黏著KID。（圖／三立提供）

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像在跑步體能訓練時，鍾瑶落後，夏浦洋就騎著腳踏車一路跟隨關心，還不時遞上水。夏浦洋笑說：「我自己覺得沒有像小奶狗吧！大家很照顧我，我覺得整個過程可以很自在地做自己，感受到樂趣，安全上也覺得有被照顧到，其中KID還會親自開車，讓我有位子同車，體會到滿滿的團體感，真的很感動。」大家都笑他這趟最黏的就是KID，只要他走一步，夏浦洋就跟一步。
▲夏浦洋(左)幫隊友打氣。（圖／三立提供）

▲夏浦洋(右)與郭泓志一起練習。（圖／三立提供）
這次參與節目，讓夏浦洋印象最深刻的是第一天下海時，海量是24節，連划出去都有困難，讓他第一次有害怕的感覺。當時他跟郭泓志一隊，他坐後面，因為兩人的重量、力量都不太一樣，很容易翻船，花了一點時間互相調配，也因這趟旅程的開頭已經做了最艱難的訓練，所以後面反而能更快進入狀況。

在拍攝結束後，夏浦洋離開時竟然哭了，他表示因為真的很不捨，其實他原本來是想鼓舞士氣帶給大家活力，沒想到收穫滿滿的反而是自己。過程中郭泓志還拿一件「上船了各位！」的團T借他穿，KID也邀請他和大家一起吃飯，姐姐們也會特別照顧夏浦洋的安全，這真心的對待也讓他覺得很可惜，沒能一起航行到石垣島。

而雖短暫幾天和大家相處，他竟然已經能精闢分析每位哥哥和姊姊們的戰力與特性：「KID有豐富航海經驗，穩定輸出鼓舞士氣」，「郭哥力量大、耐力好，對划船動作技巧很熟悉，可以有效提醒隊員」，「宇威哥是最強後位，無論前面坐的是誰，他都能把槳頻、槳速跟得非常好，讓隊友非常放心」，「昌憲哥是全能型選手，平衡感超好，體力與耐力極佳」，「鍾瑶槳頻非常穩，有自己的節奏、動作標準、耐力好、能配合隊友，讓人非常安心」，「艾美姊進步神速！從怕水到後面無所畏懼，自如進出浪，征服急流，雖然力量小一些，但槳頻很穩」，最後對瑞瑪的感覺是「對浪況非常熟悉，會看浪、水性好、體能超好、力量很足的一位女生」。該節目將從7/20起 每周六晚上8點在三立都會台首播，7/26起每週五晚上10點於華視主頻播出。

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